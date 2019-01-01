"الرئيس الروسي الجديد".. ترامب يخطئ في توصيف رئيس أوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه عن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "الرئيس الجديد لروسيا"، كما نقل هذه الكلمات الموقع الرسمي للبيت الأبيض. نقلا عن روسيا اليوم.
ولفت الصحفي الأمريكي دانييل ديل، الانتباه إلى هذا الخطأ في تغريدة على صفحته في "تويتر"، قائلا: "ترامب ينادي الرئيس الأوكراني بالروسي".
وجاء هذا الخطأ في معرض تعليق ترامب على نشر نسخة محادثته مع زيلينسكي، حيث قال إن حديثهما كان "ممتازا"، وإن معارضيه (في الولايات المتحدة) حاولوا إثارة فضيحة من هذا الحديث.
وأضاف: "والكرزة على رأس الكعكة كانت (أن الرئيس) الروسي، فكما تعلمون، الرئيس الروسي الجديد، رجل طيب، أدلى ببيان. بأنه لم يكن هناك شيء. وأنه لم يكن هناك ضغط عليه".
الوطن تتبع مسار المنخفض المداري "مديكين"
للحظات تقمص الحاج محمد راشد اللص التائب، دور اللص مرة أخرى، وتذكر مغامراته التي اقتنص خلالها ملايين الجنيهات وسلّمها لوزارة الداخلية، بعدما عاش
لقيت فتاة، عمرها 16 عاما، مصرعها، في الإمارات، وهي تلتقط صورة "سيلفي"، إذ سقطت من الطابق الـ17.
حذر خبراء من استخدام ورق الألمنيوم، لقدرة جزيئات الألومنيوم على التسرب من الرقائق إلى الطعام، ثم تتراكم في الجسم.
أصاب العمى رجلا في الصين، مؤقتا، بسبب كثرة استخدامه للهاتف المحمول وهو نائم على السرير في الظلام.
تعليقات الفيسبوك