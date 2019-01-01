خط ساخن ومكتب طوارئ للإبلاغ عن الأعمدة المكشوفة فى "العاشر"

«بلّغ عن عمود مكشوف» خدمة يقدمها جهاز مدينة العاشر من رمضان، المدينة التى شهدت وقوع أول شهيدة للأمطار، وهى الطفلة «مروة»، التى توفيت إثر صعق كهربائى من عمود إنارة، وكان مشهد انتشال جثتها كفيلاً بشن حملات على أعمدة الإنارة المكشوفة، لتغطيتها، إما بحملات شعبية أو حكومية.

وضع الجهاز، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، رقم هاتف لاستقبال شكاوى عن وجود أى أعمدة مكشوفة.

"عبدالغفار": المشكلة ترجع إلى سرقة الأغطية من قبَل "معدومى الضمير"

وأرجع خالد عبدالغفار، مسئول الشكاوى بالجهاز، المشكلة إلى سرقة أغطية أعمدة الإنارة، كما هو الحال بالنسبة لأغطية البالوعات، الظاهرة المنتشرة فى مختلف المناطق وليس مدينة العاشر من رمضان فقط: «للأسف هى تصرفات سلبية شائعة بين قطاع كبير من معدومى الضمير، باستباحة أموال الدولة، دون دراية أن الأضرار المترتبة على ذلك تصل إلى إزهاق أرواح بريئة، وليست تكلفة مادية فقط».

تركيب كاميرات مراقبة فى مختلف المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وسيلة اتبعها الجهاز لمواجهة سرقات أغطية الأعمدة والبلاعات، وغيرها من المخالفات، حسب «عبدالغفار»: «هناك شبكة مراقبة تغطى تقريباً ثلثى مدينة العاشر من رمضان، وتساهم فى حل كثير من المشكلات المتعلقة بالمرافق».

ويناشد «عبدالغفار» أهالى مدينة العاشر من رمضان التعامل بإيجابية مع المشكلات والإبلاغ عنها، ليس فقط من خلال رقم التليفون، إنما عن طريق مكتب الطوارئ: «لدينا مكتب فى جهاز مدينة العاشر من رمضان، وآخر فى هيئة المجتمعات العمرانية، ومن خلالهما يتم التواصل مع الأهالى بشكل مباشر».