لمستخدمي "أندرويد".. 21 تطبيقا يجب حذفهم فورا

08:14 م | الإثنين 28 أكتوبر 2019
أندرويد

أندرويد

كتب: وكالات

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تعتبر الهواتف المحمولة التي تقوم على نظام التشغيل "أندرويد" أكثر الأجهزة الذكية شعبية وانتشارا في الأسواق، بمختلف أنواعها، نظرا لسهولة الاستخدام وتنوع التطبيقات والبرامج.

هذا التنوع يعطي ميزة كبيرة لنظام "أندرويد"، ولكن يجب على مستخدمي النظام التحقق من التطبيقات الموجودة على أجهزتهم، إذ حذر باحثون أمنيون من بعض التطبيقات، بحسب "روسيا اليوم".

ونصح باحثون من ESET، وهي شركة في سلوفاكيا متخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، المستخدمين بالحذر من 42 تطبيقا خطيرا، كانت متاحة سابقا على متجر "جوجل بلاي"، بها برامج إعلانية تعرض الإعلانات تلقائيا، حتى عند إغلاق التطبيق.

وعن أسماء هذه التطبيقات، أعلنت ESET عن أسماء 21 منها، ما يدعو إلى القلق حول أن لديها رموزها المخفية تحت اسم الحزمة "com.google.xxx"، ولحسن الحظ، حذفت جوجل هذه التطبيقات من متجرها بعد أن أبلغت ESET عن المشكلة، إلا أنها موجودة على الأجهزة التي حملتها من المتجر قل حذفها.

ونستعرض في السطور التالية التطبيقات الخطيرة التي يجب حذفها فورا:

- Smart Gallery.

- SaveInsta.

- Mini lite for Facebook.

- Freed Radio FM Online.

- Free Video Downloader.

- Free Social Video Downloader.

- File Downloader.

- Water Drink Reminder.

- Smart Notes for You.

- DU Recorder.

- Tank classic.

- Heroes Jump.

- Solucionario.

- Ringtone Maker.

- Video downloader.

- Ringtone Maker Pro.

- Basketball Perfect Shot.

- HikeTop+.

- MP4 video downloader.

- Flat Music Player.

- Free Top Video Downloader.

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