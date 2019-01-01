بسبب الاحتفال بالديوالى.. تسجيل أسوأ معدل لتلوث الهواء في نيودلهي

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل أسوأ معدل لتلوث الهواء بأنحاء العاصمة نيودلهي، عقب احتفال السكان بمهرجان (ديوالي) أمس، بإشعال كميات ضخمة من الألعاب النارية.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن مؤشر جودة الهواء سجل 500 نقطة بعدة مناطق، منها المطار الدولي، وهو الرقم الأعلى الذي ترصده السلطات بالمدينة، لافتة إلى أن النسب فوق 401 نقطة تعد شديدة الخطورة ومؤثرة على الأصحاء ومرضى الجهاز التنفسي على حد سواء.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت السكان باستخدام الألعاب النارية الآمنة والصديقة للبيئة فقط بحد أقصى ساعتين وبمناطق محددة مثل الحدائق، إلا أنه تم خرق تلك القواعد بأجزاء عديدة من المدينة.

يشار إلى أن نيودلهي ستطبق تنظيم سير المركبات بالتبادل وفق الأعداد الزوجية والفردية للوحات الأرقام بدءا من الأسبوع المقبل في محاولة لتقليل تلوث الهواء.