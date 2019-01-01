فريق ياباني يكتشف أن مياه المريخ مالحة

اكتشف فريق بحثي ياباني أن المياه التي يعتقد أنها على سطح المريخ منذ 3.5 مليار عام مضت تحتوي على ملح ومعادن، بدرجة تتيح ظروف مناسبة للحياة.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن الفريق قال "إنه نجح في تكرار ظروف المياه التي يعتقد أنها موجودة في "فوهة جيل" بالقرب من خط الاستواء على المريخ قبل 3.5 مليار عام، باستخدام بيانات على رواسب جمعها المسبار الأمريكي لاستكشاف المريخ".

وكشف البحث أن المياه على سطح المريخ تحتوي على تركيز شديد من الأملاح، والتي تبلغ تقريبا ثلث مستوى ملوحة المياه في البحر.

ويعتقد الفريق الياباني أن مستوى تركيز الملح في المياه ارتفع إلى هذه المستويات، وذلك مع تبخر المياه خلال فترة تبلغ أكثر من مليون عام بعد أن انسابت إلى داخل الفوهة.