كرة ملتهبة برمز الهالوين.. "ناسا" تنشر صورة مخيفة للشمس

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الأحد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة مخيفة للشمس، تشبه اليقطينة المضيئة التي تعتبر رمزا لعيد "الهالوين"، الجاري الاحتفال به 31 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته شبكة "CNN"، فإن الوكالة الفضائية التقطت الصورة المخيفة في 8 أكتوبر 2014، مفسرة شكل "الشمس"، بانه جاء نتيحة وجود مناطق بها تحترق بشكل أكثر سطوعا من غيرها.

وفي بيان لوكالة الفضاء الأمريكية، قالت "ناسا"، إنها علامات على مجموعة مكثفة ومعقدة من الحقول المغناطيسية تحوم في جو الشمس، الإكليل، مشيرة إلى أن هذه الصورة تمزج بين مجموعتين من أطوال الموجات فوق البنفسجية الشديدة في 171 و193 أنجستروم، وعادة ما تكون ملونة باللون الذهبي والأصفر، لخلق مظهر يشبه عيد "الهالوين" بشكل خاص".