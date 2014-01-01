كرة ملتهبة برمز الهالوين.. "ناسا" تنشر صورة مخيفة للشمس

04:13 م | الإثنين 28 أكتوبر 2019
الشمس

الشمس

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

ماتيجي نخرج.. حفل كايروكي في ساقية الصاوي و"لاتطفئ الشمس" في "زاوية"

ماتيجي نخرج.. حفل كايروكي في ساقية الصاوي و"لاتطفئ الشمس" في "زاوية"

تعامد الشمس على معبد الآلهة إيزيس في الأقصر

تعامد الشمس على معبد الآلهة إيزيس في الأقصر

مكتشف مراكب الشمس.. معلومات عن الأثري والصحفي كمال الملاخ

مكتشف مراكب الشمس.. معلومات عن الأثري والصحفي كمال الملاخ

سميحة أيوب: حاربت "الرقابة" بسبب "قولوا لعين الشمس".. وعندما خذلني "سرور" بكيت على حاله

سميحة أيوب: حاربت "الرقابة" بسبب "قولوا لعين الشمس".. وعندما خذلني "سرور" بكيت على حاله

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الأحد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة مخيفة للشمس، تشبه اليقطينة المضيئة التي تعتبر رمزا لعيد "الهالوين"، الجاري الاحتفال به 31 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته شبكة "CNN"، فإن الوكالة الفضائية التقطت الصورة المخيفة في 8 أكتوبر 2014، مفسرة شكل "الشمس"، بانه جاء نتيحة وجود مناطق بها تحترق بشكل أكثر سطوعا من غيرها.

وفي بيان لوكالة الفضاء الأمريكية، قالت "ناسا"، إنها علامات على مجموعة مكثفة ومعقدة من الحقول المغناطيسية تحوم في جو الشمس، الإكليل، مشيرة إلى أن هذه الصورة تمزج بين مجموعتين من أطوال الموجات فوق البنفسجية الشديدة في 171 و193 أنجستروم، وعادة ما تكون ملونة باللون الذهبي والأصفر، لخلق مظهر يشبه عيد "الهالوين" بشكل خاص".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تحركات جديدة لإعصار ميديكين في الليل.. والأرصاد توضح موعد مغادرته مصر

تحركات جديدة لإعصار ميديكين في الليل.. والأرصاد توضح موعد مغادرته مصر

الوطن تتبع مسار المنخفض المداري "مديكين"
8 نصائح من لص تائب "عشان شقتك متتسرقش"

8 نصائح من لص تائب "عشان شقتك متتسرقش"

للحظات تقمص الحاج محمد راشد اللص التائب، دور اللص مرة أخرى، وتذكر مغامراته التي اقتنص خلالها ملايين الجنيهات وسلّمها لوزارة الداخلية، بعدما عاش
مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ17 خلال التقاط "سيلفي"

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ17 خلال التقاط "سيلفي"

لقيت فتاة، عمرها 16 عاما، مصرعها، في الإمارات، وهي تلتقط صورة "سيلفي"، إذ سقطت من الطابق الـ17.
احذر استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام: "بيأخر النمو"

احذر استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام: "بيأخر النمو"

حذر خبراء من استخدام ورق الألمنيوم، لقدرة جزيئات الألومنيوم على التسرب من الرقائق إلى الطعام، ثم تتراكم في الجسم.
رجل يصاب بالعمى بسبب النظر بهاتفه طويلا في الظلام وهو نائم على السرير

رجل يصاب بالعمى بسبب النظر بهاتفه طويلا في الظلام وهو نائم على السرير

أصاب العمى رجلا في الصين، مؤقتا، بسبب كثرة استخدامه للهاتف المحمول وهو نائم على السرير في الظلام.