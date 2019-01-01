"أرز بلبن ومشروبات دافئة وتكييف".. طرق الحفاظ على الحيوانات بحدائق مصر

02:38 م | الإثنين 28 أكتوبر 2019
حديقة الحيوانات

حديقة الحيوانات

كتب: نرمين عفيفي

أخبار متعلقة

رئيس "حدائق الحيوان" ينفي هروب تماسيح من حديقة الجيزة: "في بيات شتوي"

رئيس "حدائق الحيوان" ينفي هروب تماسيح من حديقة الجيزة: "في بيات شتوي"

"حدائق الحيوان" تكشف حقيقة وصول سعر قرون "زيزي" لـ 100 مليون دولار

"حدائق الحيوان" تكشف حقيقة وصول سعر قرون "زيزي" لـ 100 مليون دولار

"حدائق الحيوان" عن شائعة تجول وحيد القرن بالقاهرة: "ليه هو غزالة؟"

"حدائق الحيوان" عن شائعة تجول وحيد القرن بالقاهرة: "ليه هو غزالة؟"

احتفالات «شم النسيم»: حدائق الحيوان والأورمان تفتح أبوابها للمتنزهين

احتفالات «شم النسيم»: حدائق الحيوان والأورمان تفتح أبوابها للمتنزهين

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وجود حديقة الحيوان له أكثر من جانب مهم، على رأسها التعليمي، بالنسبة للأطفال وطلاب المدارس، وتعليم الأطفال كيفية الرفق بالحيوان، والحفاظ عليه، وبالتالي تعيلم المجتمع كله سلوك الرحمة، كما أن هناك دور هام للحديقة من خلال الحفاظ على بعض السلالات والحيوانات من الانقراض.

وأضاف رجائي، خلال حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن تغير المناخ والتقلبات الجوية لها ظروف خاصة في الحديقة، فبعض الحيوانات تفضل الدرجات المرتفعة والبعض الآخر يفضل الدرجات المنخفضة: "الزراف مثلا بيحب الجو حار مش بارد، فلازم نوفر له احتياجاته".

 

وأكد رجائي أن هناك بعض الوجبات التي يتم تقديمها لزوم ذلك الطقس، كمشروبات دافئة وأرز بلبن: "الزراف بنديله مثلا عسل أسود" بينما تكون منازل الحيوانات مختلفة عن بعضها البعض: "الدببة مثلا بنعملها تكييف، الزراف مبنحطش في بيته كهرباء عشان طويل".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تحركات جديدة لإعصار ميديكين في الليل.. والأرصاد توضح موعد مغادرته مصر

تحركات جديدة لإعصار ميديكين في الليل.. والأرصاد توضح موعد مغادرته مصر

الوطن تتبع مسار المنخفض المداري "مديكين"
8 نصائح من لص تائب "عشان شقتك متتسرقش"

8 نصائح من لص تائب "عشان شقتك متتسرقش"

للحظات تقمص الحاج محمد راشد اللص التائب، دور اللص مرة أخرى، وتذكر مغامراته التي اقتنص خلالها ملايين الجنيهات وسلّمها لوزارة الداخلية، بعدما عاش
مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ17 خلال التقاط "سيلفي"

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ17 خلال التقاط "سيلفي"

لقيت فتاة، عمرها 16 عاما، مصرعها، في الإمارات، وهي تلتقط صورة "سيلفي"، إذ سقطت من الطابق الـ17.
احذر استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام: "بيأخر النمو"

احذر استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام: "بيأخر النمو"

حذر خبراء من استخدام ورق الألمنيوم، لقدرة جزيئات الألومنيوم على التسرب من الرقائق إلى الطعام، ثم تتراكم في الجسم.
رجل يصاب بالعمى بسبب النظر بهاتفه طويلا في الظلام وهو نائم على السرير

رجل يصاب بالعمى بسبب النظر بهاتفه طويلا في الظلام وهو نائم على السرير

أصاب العمى رجلا في الصين، مؤقتا، بسبب كثرة استخدامه للهاتف المحمول وهو نائم على السرير في الظلام.