"أرز بلبن ومشروبات دافئة وتكييف".. طرق الحفاظ على الحيوانات بحدائق مصر

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وجود حديقة الحيوان له أكثر من جانب مهم، على رأسها التعليمي، بالنسبة للأطفال وطلاب المدارس، وتعليم الأطفال كيفية الرفق بالحيوان، والحفاظ عليه، وبالتالي تعيلم المجتمع كله سلوك الرحمة، كما أن هناك دور هام للحديقة من خلال الحفاظ على بعض السلالات والحيوانات من الانقراض.

وأضاف رجائي، خلال حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن تغير المناخ والتقلبات الجوية لها ظروف خاصة في الحديقة، فبعض الحيوانات تفضل الدرجات المرتفعة والبعض الآخر يفضل الدرجات المنخفضة: "الزراف مثلا بيحب الجو حار مش بارد، فلازم نوفر له احتياجاته".

وأكد رجائي أن هناك بعض الوجبات التي يتم تقديمها لزوم ذلك الطقس، كمشروبات دافئة وأرز بلبن: "الزراف بنديله مثلا عسل أسود" بينما تكون منازل الحيوانات مختلفة عن بعضها البعض: "الدببة مثلا بنعملها تكييف، الزراف مبنحطش في بيته كهرباء عشان طويل".