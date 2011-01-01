لماذا يُمنع الابتسام على جوازات السفر؟

12:55 م | الإثنين 28 أكتوبر 2019
جواز سفر

جواز سفر

كتب: وكالات

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على عكس ما كان يحدث سابقا، من ابتسام وارتداء النظارات وإخفاء الوجوه والقيام بكل ما يحلو للشخص في صور جوازات السفر، تم منع ذلك مؤخرا، وهو ما يدفع الكثيرون للتسائل عن سبب ذلك.

ولم تشرع هذه القوانين إلا بعد هجمات 11 سبتمبر 2011، حيث اشتدت القوانين والتدابير الأمنية على المباني التجارية في نيويورك، فيما يتعلق ببطاقة الهوية وصور جواز السفر، ثم تم ابتكار جوازات السفر البيومترية، بحسب وكالة "سبوتنك".  

لماذا يمنع الابتسام على جوازات السفر؟

ويظهر في شريحة جواز السفر البيومتري الحديث معلومات عنك، بما في ذلك بيانات عن المسافة بين عينيك وعرض فمك والمسافة بين الأنف والذقن وكل هذه المعلومات يتم تحليلها كجزء من خريطة الهوية الشخصية.

وكي يعمل جواز السفر البيومتري وتكون قياسات الوجه واضحة يحظر إخفاء أي شيء، ويمنع ارتداء النظارات أو الابتسام أو تغطية الشعر لجزء من الوجه، لأن كل هذه الأشياء سوف تقلل في النهاية من فعالية الخوارزميات المستخدمة.

وعلى سبيل المثال، عندما تمر عبر البوابة الإلكترونية للمطار الأمريكي، يجب أن تنظر إلى الكاميرا التي تفحصك وتتلقى خريطة معلوماتك البيومترية، وإن كانت هذه الخريطة هي نفسها (أو شبيهة) بالخريطة البيومترية على جواز سفرك، فيمكنك المرور. 

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