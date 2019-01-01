بيع لوحة إيطالية كانت مفقودة في مزاد بـ 26 مليون دولار

10:00 ص | الإثنين 28 أكتوبر 2019
اللوحة

اللوحة

كتب: أحمد حامد دياب

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شهدت دار أكتيون للمزادات بفرنسا مزادا ضخما لبيع لوحة للفنان الإيطالي تشيمابو، بسعر قياسي بلغ 26.6 مليون دولار أي ما يعادل 425 مليون جنيه.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت إن متحفا أجنبيا كان من بين المزايدين.

وبحسب "BBC" فإنه كان من المتوقع أن تباع لوحة تشيمابو، بنحو 6 ملايين يورو، ولكن السعر الذي بيعت به في المزاد فاق التوقعات بصورة كبيرة، إذ حققت أكثر من أربعة أضعاف السعر المتوقع.

اللوحة المسماة "كرايست موكيد" (Christ Mocked) والتي تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر، تم اكتشافها في معلقة فوق موقد في مطبخ امرأة مسنة في باريس في بلدة كومبياني، بعدما كانت مفقودة منذ فترة طويلة.

وخضعت اللوحة لاختبارات باستخدام الأشعة تحت الحمراء لتحديد أوجه الشبه بينها وبين أعمال تشيمابو، وأكد الخبراء أنها أصلية.

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