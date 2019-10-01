بعد النرجيلة والقرد.. متظاهرون لبنانيون يحضرون آثاث المنزل معهم

نجح عشرات آلاف اللبنانيين، اليوم، في تشكيل سلسلة بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها في إطار الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية والذي لم يتوقف منذ 11 يوما، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال المظاهرات العابرة للطوائف والمناطق، وبدأ آلاف اللبنانيين منذ الصباح الانتشار على الطرق لهذه الغاية، ممسكين بأيدي بعضهم البعض، لينجحوا أخيرا بتغطية مسافة تمتد على 170 كيلومترا من صور جنوباً إلى طرابلس شمالا، مرورا بساحة الشهداء في وسط بيروت.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه سيرا على الأقدام، أو بالدراجة أو بالدراجات النارية، خرج المتظاهرون والمتطوعون على الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب، مضيفة أنه على شاطئ بيروت، أمسك رجال ونساء وأطفال، أيدي بعضهم، ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المنظمين، "الفكرة هي أننا من الشمال إلى الجنوب، نتحد ونتخذ موقفا معا".

ولبنان بلد غني بتعدد ثقافاته وتنوع حضارته، كما أنه متعدد الأديان والطوائف، والشعب اللبناني معروف عنه أنه لا يشبه سوى نفسه فهو يجمع التناقضات، وإن كان يتم اتهامه عادة بأنه يتصرف كالأوروبي، وحتى أنه يظن نفسه أنه كذلك أحياناً، فيما طور الشعب اللبناني آليات تصرف وتعامل خاصة به متأثراً بأصوله العربية، وميله للتصرف كغربي برزت بعض العادات التي باتت عرفاً متفقاً عليه ومن لا يقوم بها لا يصنف كلبناني أصيل.

الأيام الأخيرة من المظاهرات شهدت توترات بين قوات الأمن والمتظاهرين

وتتسم المظاهرات الجارية حاليا في لبنان، في لبنان بالسلمية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت توترات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يقطعون طرقا رئيسية في العاصمة "بيروت" وخارجها، في محاولة منهم لتكثيف الضغط على السلطة لتنفيذ مطلبهم باستقالة الحكومة أولا، وباءت محاولات الجيش فتح الطرق بالفشل، كما حدثت توترات بين متظاهرين ومجموعات من حزب الله ومن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون.

المظاهرات لم تخلو من المواقف.. متظاهرة تحمل قرد.. ولبنانيات يدخن النرجلية "الشيشة"

ولم تخلو مظاهرات لبنان من المواقف، ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في وقت سابق، صورا لإحدى المتظاهرات وهي تحمل قردا يجلس على كتفها في مدينة صيدا بجنوب لبنان. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، نشرت السبت الماضي، متظاهرات لبنانيات يدخن النرجلية "الشيشة"، كذلك شاركت طفلة "8 أشهر"، في المظاهرات، ولاقت صورة لطفلة تبلغ 8 أشهر من العمر تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت الطفلة لينا رمّال، أهلها في مظاهرة "ثورة الشعب".

علم لبنان يحمل توقيعات للمعتصمين

من جانبها، ذكرت قناة "إل بي سي1" اللبنانية على موقعها الإليكتروني، أنه تم إرسال علم لبنان يحمل تواقيع المعتصمين في كفرحزير، إلى ساحة الإعتصام في زوق مصبح، وأعلن المنظمون، أنه سيتبع هذا التحرك "ارسال أعلام موقعة من أهالي الكورة الى كل ساحات الإعتصام في لبنان.

وأوضحت "إل بي سي"، أنه في اليوم الحادي عشر من "ثورة الشعب"، عرض عدد من الفنانين التشكيليين لوحاتهم في الساحة، فيما أطلق المعتصمون في بعلبك 17 منطادا تخليدا لذكرى ثورة 17 أكتوبر، أن الاحتجاجات في مدينة جبيل والتي ضمت الكبار والصغار تميزت، امس السبت، بمشهدية مؤثرة تمثلت بقيام عدد من الشبان المعروفين بشباب الـ "هارلي دايفدسون" بحمل طفل صغير على كرسيه المتحرك كي يشاركهم الاجواء الراقصة على وقع الاغاني الوطنية.

وبعد الصدامات الّتي حدثت أمس السبت بين القوى الأمنية والمتظاهرين في محاولة لفتح الطّريق عند "جسر الرينج" أمس السبت، قرّر المعتصمون تطبيق المعنى الحقيقي "لافتراش الأرض" وأحضروا آثاث المنزل معهم. وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" أشارت أمس السبت، إلى أن إصابات وقعت "خلال تصادم أثناء محاولة الجيش فتح الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار" في شمال لبنان، مشيرةً إلى أن بعض هذه الإصابات بالغة، كما تحدثت عن توقيف عدد من الشبان.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قالت في وقت سابق، إنه في اليوم الأول من المظاهرات في لبنان، تم وصفها بأنها ثورة "واتس آب"، الناجمة عن الضرائب الجديدة على المكالمات التي تتم من خلال التطبيق، في اليوم الثاني، أصبحت ثورة "ملكة الركل"، عندما ظهرت صورة لامرأة تركل شرطيًا في الفخذ، موضحة أنه بحلول اليوم الرابع، كانت ثورة الدي جي، حيث احتشد أكثر من ربع السكان البالغ عددهم أربعة ملايين في الشوارع، ورقصوا على الموسيقى الهادئة.

وذكرت إذاعة "صوت أمريكا"، في وقت سابق، أن اجتاحت لبنان احتجاجات غير مسبوقة ضد طبقة سياسية متهمة بنهب موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، ما أدى إلى اضطرابات في شوارع أمة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة، موضحة أنه بينما يفكر السياسيون في الخروج ، تدق الساعة بسبب الضغوط المالية على الدولة المثقلة بالديون ، والتي تكافح من أجل سداد الفواتير وحيث ندر الدولار.

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه من جبل لبنان إلى جبال الديون، ما برحت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري تحشد جهودها لتقليل العجز الهائل في البلاد ومستوى الاقتراض على مدار العام الماضي، موضحة: سلطت سلسلة من اجتماعات مجلس الوزراء والمشاورات والتطورات منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الأخيرة الضوء على نقاط الضعف الرئيسية في اقتصاد البلاد.

ويعد لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم، بحيث تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 152%، ومن المتوقع أن ترتفع بحلول نهاية العام، فيما يبلغ إجمالي الديون المستحقة على لبنان نحو 86 مليار دولار.

وأوضحت "بي بي سي": تستهلك مدفوعات الفوائد ما يقرب من نصف الإيرادات الحكومية ، مما يعوق المالية العامة، فيما أدت زيادة أجور القطاع العام في 2017 وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عجز الموازنة.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية في وقت سابق، أن الدين الحكومي اللبناني يتوزع على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية "40%"، مصرف لبنان -البنك المركزي اللبناني "35%"، المؤسسات العامة"9%"، الدائنون الأجانب والدائنون الرسميون الأجانب "16%"، موضحة: تُقدّر نسبة أرباح المصارف التجارية من ديون الدولة 50 مليار دولار.

وكانت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، ذكرت في وقت سابق، أن المخاطر كبيرة بالنسبة للبنان، موضحة: انتهت الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عامًا في عام 1990، لكنها لا تزال تطارد بلدًا أصبح فيه زعماء الحرب حكامًا وبقوا في السلطة منذ ذلك الحين، وأشارت "بلومبرج"، إلى أن هذه هي الطبقة التي قال المحتجون إنها نهبت الدولة، تاركةً أنها غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، وقرب الإفلاس، فيما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أنه في أقل من شهر، اندلعت مظاهرات ضد الفساد وانعدام الإصلاح الاقتصادي في كل من العراق ولبنان، وفي كل من البلدين، كشفت الاحتجاجات غير المسبوقة، التي هزت البلدات والمدن الشيعية، أن ممارسة النظام الإيراني لنفوذه في المنطقة قد فشل.