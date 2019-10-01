"عملت دور اليهودي وكنت عبقري".. القصة الكاملة لظهور تريند محيي إسماعيل

في الأيام القليلة الماضية، احتل الفنان محيي إسماعيل ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صار تصريح تلفزيوني له من مهرجان الإسكندرية السينمائي مادة خام لـ"الكوميكسات" عبر "السوشيال ميديا".

بداية تصدر محيي إسماعيل لتريندات مواقع التواصل كانت من لقاء له مع مراسل صحفي، على هامش وجوده في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35 التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، كعضو لجنة تحكيم، ودار الحوار كالتالي:

محيي إسماعيل كان متعجلا، فحاول المراسل إيقافه بسؤال عن رأيه في المهرجان، كان رده: "أنا أول مرة أحضر المهرجان دا.. وأنا عضو لجنة تحكيم الأفلام العالمية.. إيه تاني؟".

وبعدها بدأ المراسل في الحديث مع محيي إسماعيل عن فيلم "الممر" لسؤاله عنه، فقاطعه قائلا: "لا مشوفتوش.. أنا شوفت الرصاصة لا تزال في جيبي وأنا عملت دور اليهودي وكنت عبقري.. وشكرا".

وعندما حاول الانصراف مرة أخرى أوقفه المراسل بسؤال أخير حول تكريم الرئيس السادات له، فكان جوابه: "بعد الإخوة الأعداء الرئيس السادات كرمني لأنه افتكر إن عندي صرع قولتله لا معنديش إديني شقة وأخدتها".

ومن هنا، انطلقت الشرارة الأولى، فأسلوب محيي إسماعيل في الحديث وردوده السريعة جذبت انتباه رواد مواقع التواصل، وتم تداول اللقاء المصور على نطاق واسع جدا.

وتوجه انتباه كثير من الشباب بعدها لإعادة مشاهدة لقاءات تلفزيونية سابقة لمحيي إسماعيل، ووجدوا أنه تحدث بنفس الطريقة تقريبا، فعادت أحاديثه التلفزيونية السابقة للساحة من جديد.

أولا كانت سخرية رواد مواقع التواصل من طريقة محيي إسماعيل في الحوار، وتعجله وردوده التي تبدو باردة، ثم تطور الأمر وجذب مقطع الفيديو انتباه صناع "الكوميكس" على السوشيال ميديا، فصار "تيمة" ثابتة لكثير من المواقف التي وقعت بعدها، رياضية أو سياسية أو حتى ساخرة.