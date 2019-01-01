"السكر المضاف".. تحذيرات طبية وكمية مسموحة

يواجه السكر المضاف على الأطعمة والمشروبات، تحذيرات بشأن أن الإثار المترتبة عليه تسبب مشكلات صحية محتملة مثل سوء التغذية وزيادة الوزن، بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز".

السكر المضاف موجود في الحلويات والمشروبات الغازية

والسكر المضاف هو الذي يتم وضعه في المشروبات والأطعمة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، وفي الأطعمة التي تحتوي دهونا صلبة، كالزبد أو السمن النباتي أو سمن الطبخ في المنتجات المخبوزة.

وأوصت السلطات الصحية الأمريكية بضرورة الحد من تناول السكر المضاف، كونه مختلف عن ذلك الموجود في الفواكه وأطعمة الحبوب الكاملة، لأنه يفتقر إلى القيمة الغذائية، حيث يسهم ذلك النوع من السكر المضاف إلى الأطعمة والمشروبات بجعل سعراتها الحرارية أكثر كثافة، مما يسبب زيادة الدهون الثلاثية في مجرى الدم وفي النسيج الدهني، وهذا يزيد خطر الإصابة بمرض القلب.

وذكر موقع "سكاي نيوز" أن السكر بشكل عام يعرض الأسنان للتسوس عن طريق السماح للبكتيريا بالتكاثر والنمو، والسكر المضاف بالتحديد كلما زاد تناول الأطعمة المحتوية عليه زادت احتمالية الإصابة بالتجاويف.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 30 يمكنهم الحصول على 15% من السعرات الحرارية من السكريات المضافة (500 سعرة حرارية يوميا)، أما الذين تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 50 يمكنهم الحصول على 13% (455 سعرة حرارية يوميا).

في حين أن الرجال فوق سن الخمسين يمكنهم الحصول على 12% من السعرات الحرارية من السكريات المضافة (420 سعرة حرارية يوميا).