 ليلى تقود مبادرة "أنزل غطي عمود" بسبب المطر.. "مش عايزين مآسي"

مع موجة الطقس السيئ، ورؤيتهم للعديد من المشاهد المحزنة والآثار السلبية التي وصلت لفقدان الأرواح نتيجة الصعق الكهربائي، قررت الفتاة الثلاثينية ليلى مقلد أن تقود حملة للحد من نزيف تساقط الضحايا جراء سقوط الأمطار، مثلما حدث خلال الأيام الماضية في العديد من المحافظات.

"أنزل غطي عمود جايز تنقذ حياة إنسان"، كان شعار المبادرة التي قادتها ليلى، وشاركها عدد من شباب وفتيات مدينة نصر بالإضافة إلى "كهربائي"، وذلك لتغطية أعمدة الإنارة بعازل بلاستيك لعدم تعرض أيا من المواطنين للصعق الكهربائى نتيجة تلامس مياه الأمطار مع بعض الأسلاك أو العوازل العارية.

وتستمر المبادرة التي بدأت منذ أمس، في تأديه مهامها التي أُنشأت من أجلها، لمدة عشر أيام، وعقبت مقلد "بإذن الله مش هيكون عمود من غير كهرباء، وهنلف كل أنحاء مدينة نصر".

عزل أكثر من 50 عامود إنارة بمدينة نصر في اليوم الأول للمبادرة

اختارت مقلد مع شباب المبادرة الخاصة بها، مدينة نصر نظرا لما شهدته من أمطار وسيول وشلل بحركة المرور بكافة أرجائها، كما قررت قيادة هذه الحملة، بعدما رأت حالات وفاة سقطت بسبب المطر، وعلقت قائلة "أنا قلبي وجعني وتعاطفت مع كل أمهات الضحايا..ومش عايزين نشوف مآسي تاني".

ونجحت فاعليات المبادرة التي انطلقت من آذان الفجر أمس، حتى الساعة السابعة صباحا، في يومها الأول في عزل أكثر من 50 عامود إنارة بمختلف المناطق بمدينة نصر للوقاية من خطر الصعق الكهربائي.