روشتة للوقاية من "وجع القلب" في الشتاء

03:48 م | الأحد 27 أكتوبر 2019
أمراض القلب

أمراض القلب

كتب: فادية إيهاب

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مع اقتراب فصل الشتاء، وزيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد تتفاقم أمراض القلب، وبحسب عدد من الدراسات التي قدمها أطباء القلب فإن البرد قد يكون سببا في حدوث أزمة قلبية مفاجئة، بسبب تأثيره على الأوعية الدموية.

وللوقاية من حدوث أزمات قلبية مفاجئة خلال فصل الشتاء، تقدم "الوطن" روشتة بها عدد من نصائح أطباء أمراض القلب والأوعية الدموية في السطور التالية.. 

تأثير البرد على القلب 

- بحسب ما أكده الدكتور محمد حسن خليل، استشاري القلب، خلال حديثه مع "الوطن" فإن الأزمات القلبية تكثر مع دخول فصل الشتاء كون البرد يمثل عبء أكثر على القلب حتى تصل درجة حرارة الجسم إلى 37.

- ويعد أهم شئ للوقاية من الأزمات القلبية والتهابات الجهاز التنفسي، هو عدم التعرض للبرد. 

- أما بالنسبة للوقاية بشكل عام، فيجب على الرجال الذين فوق سن الـ45 عاما تناول يوميا قرص أو قرصين "إسبرين".

- وبجانب ذلك لا بد من الاهتمام بالعادات الصحية المطلوبة، مثل تجنب زيادة الوزن والبعد عن التدخين والكحوليات، ضبط الكوليسترول والسكر، علما بأن البدانة تمثل استعداد للإصابة بمرض السكري فضلا عن التاريخ العائلي لذلك لا بد من إجراء تحليل السكر كل سنتين لهولاء الأشخاص للتأكد من عدم الإصابة.

- أما عن المصابين بهبوط القلب، فعليهم الحرص على عدم زيادة كمية المياه المتناولة بجانب الملح، والحفاظ على أنفسهم من البرد خاصة الذين يعانون من قصور في شرايين القلب. 

ولأن نزلات البرد هي السبب الرئيسي لتفاقم الأزمات القلبية، لفتت الدكتورة ليلى شلبي، استشاري أمراض القلب، إلى الفرق بين الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خلال حديثها مع "الوطن". 

- يعد كلا من البرد والإنفلونزا أمراض فيروسات، لكن نزلة البرد تسببها فيروسات متعددة تزيد على 200 نوع، أما الإنفلونزا الموسمية فتسببها 3 سلالات معروفة  ABC.

- والوقاية من الإنفلونزا إلى حد كبير يعتمد على مصل يحضر سنويا، ضد الأنواع المتوقع وجودها.

- يوصي بتناول مصل الإنفلونزا، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة غير المعدية مثل السكر وارتفاع الضغط الدم من كبار السن والأطفال.

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