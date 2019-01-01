بينها "التدمير الذاتي".. واتساب يطرح ميزات جديدة لمستخدميه

10:37 ص | الأحد 27 أكتوبر 2019
واتساب يضيف ميزات جديدة

واتساب يضيف ميزات جديدة

كتب: وكالات

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أضاف تطبيق "واتساب" 5 ميزات استثنائية غير مسبوقة إلى تطبيقه عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وذلك في إطار العمل على راحة مستخدميه.

واعتمد واتسآب بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقها، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة "بيتا" التجريبية، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وجاءت الميزات الخمس التي أضافها واتساب، كما يلي:

التدمير الذاتي

اعتمد "واتسآب" بصورة رسمية تطبيق ميزة "رسائل التدمير الذاتي"، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين.

مجموعات خاصة

اعتمد "واتسآب" إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

إخفاء إشعارات "الحالة"

يجعل الميزة الجديدة إشعارات تحديثات الحالة "صامتة"، منعا للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضا أن يختار المستخدم إخفاء "تحديثات الحالة" بصورة كاملة.

شاشة البداية

أصبحت واجهة مستخدم "واتسآب" تتفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.

الوضع المظلم

بعد فترة طويلة من وجوده في نسخ البيتا، نقل أخيرا "واتسآب" خاصية "الوضع المظلم" إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على "أندرويد" و"آي أو إس".

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