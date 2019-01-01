بعد نفي وفاة حالات بسببه.. ما هي أعراض الإصابة بالالتهاب السحائي؟

نفت وزارة الصحة والسكان رصد أي حالات مصابة بـ الالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس سواء بمحافظة الغربية، أو محافظات الجمهورية المختلفة.

وجاء نفي وزارة الصحة بعد ما تداولت بعض وسائل الإعلام نبأ عن وفاة تلميذ بإحدى مدارس محافظة الغربية، بمرض الالتهاب السحائي الوبائي، اسمه محمد ويبلغ من العمر 11 عاما.

وأكدت الوزارة أن وفاة طفل الغربية كان نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، والتهاب رئوي حاد، وقصور في وظائف الكلي، وتسمم دموي".

ويأتي نفي الصحة بعد أقل من شهر من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالبة بالإسكندرية إثر إصابتها بنفس المرض، ولكن نفت مستشفى الشاطبي الجامعي تلك الشائعات.

ومع عودة انتشار الشائعات عن مرض الالتهاب السحائي، ونفي لاصحة وفاة حالات بسببه، نستعرض أبرز المعلومات عن المرض، من أعرضاه وطرق الوقاية منه وتاريخه.

السبب وراء الالتهاب في 90% من حالات الالتهاب السحائي يكون فيروسي

الالتهاب السحائي هو التهاب أغشية السحايا "المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي"، وغالبا ما يصيب الأطفال، كما يقول الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة بكلية طب جامعة القاهرة، في تصريحات لـ "الوطن"، مضيفًا أن السبب وراء الالتهاب في 90% من الحالات، يكون فيروسي، وتكون العدوي البكتيرية أو الطفيلية نادرة.

وفي حالة الاشتباه بالإصابة بهذا المرض يجب الحصول على الرعاية الطبية فورًا، خاصة إذا كان المصاب طفلا، لأن الالتهاب قد يسبب ضررا له في الأعصاب الضعيفة، فيؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل "فقدان السمع، البصر، النطق، تلف الدماغ، الفشل الكلوي"، وقد يؤدى إلى الوفاة.

قريبة من نزلات البرد.. أبرز أعراض الالتهاب السحائي

في بداية ظهور المرض قد تبدو الأعراض مشابهة لنزلة البرد أو الأنفلونزا، لكن الأعراض تتطور سريعًا خلال ساعات، أو أيام.

وتظهر الأعراض في الصور التالية:

1- ارتفاع حرارة شديد (حمي).

2- تيبس الرقبة.

3- صداع شديد يكون مصحوب بالغثيان غالبا.

4- الارتباك وصعوبة التركيز.

5- النعاس.

6- عدم القدرة على الاستيقاظ.

7- حساسية للضوء.

8- فقدان الشهية.

9- الشعور بالعطش.

10- في بعض الحالات قد يكون المرض مصاحب بطفح جلدي.

ويؤكد استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة بكلية طب جامعة القاهرة، ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى، ويفضل "حميات"، للتعامل مع الطفل المصاب، خاصة أنه من أخطر الأمراض التي يمكن أن تقتل الصغار خلال أيام، وإذا تأخر العلاج فقد يسبب تلفا في الدماغ.

التطعيم.. أهم خطوات الوقاية من مخاطر الالتهاب السحائي

وقال إن تطعيم الالتهاب السحائي يعد واحدا من أهم طرق الوقاية، ومن حسن الحظ أنه من التطعيمات الإجبارية التي تتبعها وزارة الصحة في المدارس، خاصة في أوائل المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

ونوه إلى أن التطعيم يكون عبارة عن فيروس مضعف، مع وجود مضاد الحيوي، ويكون الهدف هو إكساب الجهاز المناعي القدرة على مقاومة هذه البكتيريا.

واستطرد: يجب أولا أن تعرف أن الالتهاب السحائي ينتشر بسبب "الرذاذ الناتج عن السعال، أو التقبيل، أو مشاركة الأدوات الشخصية"، وهناك بعض الخطوات التي تساعد على الوقاية من هذه المشكلة، كالتالي:

1- تربية الأطفال على ثقافة غسيل اليدين بعناية، لمنع انتشار الجراثيم، خاصة بعد استخدام الحمام.

2- يجب أن يكون لكل فرد أدواته الشخصية لا يستخدمها آخرين.

3- يجب أن تحصل على قسط وافر من الراحة، والنوم خلال اليوم، لتعزيز صحة الجهاز المناعي للإنسان.

4- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.