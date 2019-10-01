بقى خبير تكنولوجيا.. ترامب يعبر عن استياءه من آيفون

12:22 ص | الأحد 27 أكتوبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب: الوطن

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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة علي توتير  عبر من خلالها عن استيائه من قيام شركة "أبل" بإنتاج هاتف آيفون الجديد، لا يوجد به الزر الرئيسي، وفقا لوكالة "رويترز".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه: "إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من (خاصية) لمس الشاشة".

كانت هذه الرسالة موجهة إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، وسبق لترامب مقابلة تيم كوك مرتين على الأقل، وناقش معه القضايا التجارية في مناسبات متعددة.

وبدأت "أبل" بيع أجهزة آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز iPhone X في 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن "أبل"، لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب.

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