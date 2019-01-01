فيديو.. شباب ينقذون كلبا سقط في بالوعة.. ورواد فيسبوك: "الدنيا لسه بخير"

نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح سقوط كلب في إحدى بالوعات المياه، وظهر مجموعة من الشباب في الفيديو يحاولون جاهدين مساعدة الكلب للخروج من البالوعة، وبينما كان الكلب ينبح بالداخل وكأنها صرخة استغاثة منه، لم يجد أحد الشباب أمامه إلا أن ينزل بنفسه لمساعدته وإخراجه منها.

بخطوات حذرة نزل الشاب عبر سلم صغير من خلال فتحة البالوعة، فيما قام أحد أصدقائه بتسليط ضوء كشاف الموبايل له ليساعده على الرؤية بالأسفل، وقام ثالث بإنزال حبل صغير داخلها، وما إن وصل الشاب إلى الكلب داخل البالوعة، حتى قام بربط ذلك الحبل بإحدى قدميه، وأعطى إشارة لصديقه برفعه إلى الأعلى.

خرج الكلب من البالوعة وبعده منقذه، وما كان من أصدقاء ذلك الشاب إلا أن حيوه على ما فعله وأخذوا يقولون له "الله ينور يا بطل وربنا يباركلك".

وفور نشر مقطع الفيديو عبر "فيس بوك" انهالت التعليقات تحييهم على ما فعلوه، فكتب أحدهم: "الدنيا بخير لسه" وعلق آخر "عاش يا رجالة "، فيما علق المئات على الفيديو بدعوات للشباب بأن يحفظهم الله ويجازيهم خيرا على ما فعلوه.