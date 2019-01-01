اتباع نظام غذائي قليل الملح قد يمنع الإصابة بالخرف

أفادت دراسة طبية أن اتباع نظام غذائي قليل الملح يحافظ على الأوعية الدموية السليمة في المخ، ويبعد شبح الإصابة بالخرف.

وقال الدكتور جوزيبى فاراكو أستاذ مساعد علم الأعصاب في كلية الطب جامعة "نيويورك": "تقترح دراستنا آلية جديدة يتوسط بها الملح للإعاقة المعرفية وتوفر أيضًا دليلًا إضافيًا على وجود صلة بين العادات الغذائية والوظيفة المعرفية".

وتعتمد الدراسة الحالية على الأبحاث التي نشرت في العام الماضي في مجلة "طبيعة العلوم العصبية" الطبية.

وقد وجدت الدراسة، أن إتباع نظام غذائي غني بالملح يتسبب في إصابة الفئران بالخرف، حيث أصبحت القوارض غير قادرة على إكمال المهام المعيشية اليومية مثل بناء أعشاشها، وكان لديها مشاكل في اجتياز اختبارات الذاكرة.