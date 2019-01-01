فيديو.. سقوط حجاب لاعبة بمباراة كرة قدم.. ومنافساتها يلتفون حولها لارتداءه

04:07 ص | السبت 26 أكتوبر 2019
لقطة من المباراة

لقطة من المباراة

كتب: مصطفى الصبري

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الرياضة أخلاقيات قبل أن تكون منافسة على بطولات أو ألقاب، ويقتدي الجمهور بكثير من نجوم الرياضة المشهورين، خاصة في كرة القدم، التي تسحر عقول وقلوب ملايين البشر حول العالم، وسجل فريق سيدات عمان موقفا يعكس الروح الرياضية العالية لهم داخل الملعب.

ففي مباراة كرة قدم نسائية في الأردن، جمعت فريقي شباب الأردن وعمان، ضمن مواجهات الدوري، سقط حجاب لاعبة من فريق الشباب أثناء اللقاء، فشعرت بارتباك شديد وتوقفت في الملعب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهنا ظهرت الأخلاقيات التي يجب أن تنقلها كرة القدم، فبينما تحاول لاعبة الشباب أن تخبأ شعرها من المتفرجين، توقفت 5 لاعبات من فريق عمان المنافس في منتصف الملعب، وكونوا حولها دائرة لحجبها عن الأنظار.

صورت هذه اللقطة في مباراة بين فريقي عمان وشباب الأردن، في نهائي دوري السيدات الأردني، خلال أكتوبر العام الماضي، وفاز فيها شباب الأردن بهدف دون رد، إذ توقفت اللاعبات لمدة 30 ثانية لمساعدتها على ارتداء الحجاب.

ورغم أن المباراة كانت العام الماضي، إلا أن تلك اللقطات لم تنتشر إلا مؤخرا في وسائل الإعلام العالمية، ونالت إعجابا واسعا وقال عنه كثيرون إنه "لفتة رائعة".

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