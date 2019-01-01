جنود الصرف الصحي بـ"الفيست الأصفر" في شوارع إسكندرية لتصريف المياه

انتشر عمال شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، ومنذ مساء أمس الأول، في عدد من الشوارع الرئيسية والمتفرعة لتصريف مياه الأمطار أولا بأول بواسطة السيارات المدمجة، منعًا لإعاقة الحركة المرورية، بعدما ضربت موجة عنيفة مدينة الثغر من هطول الأمطار الرعدية وهبوب الرياح الشديدة.

وارتدى عمال شركة الصرف الزي الرسمي لحالة الطوارئ من "فيست" أصفر اللون، مخصص، وبمقدمته واقي للرأس ضد سقوط المطر، حيث انتشروا بتمركزات بمناطق كارفور والديوان العام وكوبري كليوباترا وفيكتور عما نويل لقياس تجربة الانتشار، منذ فجر مساء الأول وحتى اليوم، وسط حالة من التأهب القصوى.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال الأمطار ونوة الشتاء، موجها بانتشار العمال بسيارات الشفط في الشوارع وذلك لسحب المياه، مشيرا إلى أنه جرى الإعداد المسبق بتنظيم محاكاة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الرابعة فجرا، حيث تعد تلك المحاكاة هي الأكبر لمواجهة أولى النوات التي تهب على محافظة الثغر.

فيما نسقت إدارة المعدات مع مسؤول السلامة والصحة المهنية بقطاع التأمين لشركة الصرف الصحي؛ لتواجد العمال بطرق القباري السريع، وقناة السويس، وتركيب طلمبات لنزح المياه المتراكمة، والدفع بنحو 76 سيارة شفط مدمجة، بجانب عربات السيول لإنقاذ الموقف.

وأشار "نافع"، إلى أنه جرى التعاون مع شركة إلكترولاب للمعدات الصناعية الخاصة بمعالجة الصرف الصحة والمتخصصة في حل مشاكل معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام طرق هندسية حديثة، بجانب التنسيق مع جميع قطاعات الشركة والتأمين الفني لعمل محاكاة على مستوى المحافظة، وقياس مستوى انتشار سيارات الشركة لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة لموسم الشتاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.