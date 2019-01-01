صور.. رئيس مطوبس يسلك بالوعات الرصيف بنفسه: "في بيتي بعمل كدا"

03:13 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019
رئيس مدينة مطوبس يسلك صفايات المطر

رئيس مدينة مطوبس يسلك صفايات المطر

كتب: سمر عبد الرحمن

أخبار متعلقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

صحة كفر الشيخ: الوضع الطبي آمن وطوارئ بالمستشفيات تزامنا مع الأمطار 

صحة كفر الشيخ: الوضع الطبي آمن وطوارئ بالمستشفيات تزامنا مع الأمطار 

صور.. الحماية المدنية تشارك في سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

صور.. الحماية المدنية تشارك في سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

كفر الشيخ تحذر المواطنين من سوء الطقس: لا تخرجوا إلا للضرورة

كفر الشيخ تحذر المواطنين من سوء الطقس: لا تخرجوا إلا للضرورة

لم يمنعه الشيب وبلوغه الـ59 عاما أو بلل ملابسه من الانحناء تحت الأمطار محاولاً تسليك صفايات المطر لتصريف المياه التي غمرت أحد شوارع بمحافظة كفرالشيخ، أنه المهندس استفتاح إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

"كنت معدي في شارع المستشفى الرئيسي ولقيت تجمع مياه كتير وكان واضح أن صفاية المطر بالمنطقة دي مقفولة، فمكنتش هستنى لحد ما استدعى عامل من منطقة تانية، وإحنا كلنا رافعين حالة الطوارئ، انحنيت وسلكت الصفاية وشيلت الرواسب اللي فيها ووقفت لحد ما المياه كلها اتصرفت والشارع نشف".. بهذه العبارات لخص رئيس المدينة الموقف الذي وضع فيه خلال مروره للاطمئنان على شوارع المدينة قبل قليل.

رئيس مطوبس: أقرب عامل كان على بُعد 500 متر فسلكت الصفاية بنفسي"

وأضاف رئيس المدينة، "في الطوارئ مفيش فوارق بينا، كلنا شغالين فداءاً للوطن، كنت هخد وقت كتير حال استدعائى عامل، لأن أقرب عامل كان في شارع بعيد على بعد 500 متر، فلقيت الأفضل أسلك الصفاية بنفسى مش هيجرى حاجة، دى بلدنا، وعلى ماكنت اتصلت وبلغت واستدعيت عامل كان ممكن الشارع يغرق أكتر من كدة ومصالح الناس تتعطل، ركزت على قدمي وسلكت الصفاية، لو بيتي هعمل كدة، والدنيا كانت بتمطر بغزارة، وعندنا تعليمات بمنع الإجازات والتواجد في الشوارع وسرعة شفط مياه الأمطار".

 

عدد من المارة، أبدوا إعجابهم بما فعله رئيس المدينة، مطالبين بأن يقتدي به كافة المسؤولين:  "رئيس مدينة بدرجة إنسان وعامل، رجل كبير في السن، ومع ذلك سلك الصفايات بنفسه وهدومه كانت مبلولة من الأمطار، مقعدش في المكتب وتابع عن طريق اللاسيلكي، ودايما متواجد في الشارع معانا" كلمات وصف بها محمد عوض، أحد المارة الذين تصادف مرورهم وقت قيام رئيس المدينة بتسليك صفايات المطر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

صورة كارثية لـ"ناسا".. مصر على موعد مع عواصف وإعصار "مش عادي"

صورة كارثية لـ"ناسا".. مصر على موعد مع عواصف وإعصار "مش عادي"

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، صورة تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت
"هود ميهزوش مطر".. صاحب الصورة الشهيرة: قلت أشرب سيجارة وأروق على حالي

"هود ميهزوش مطر".. صاحب الصورة الشهيرة: قلت أشرب سيجارة وأروق على حالي

صاحب صورة تدخين السيجارة على موتسيكل أثناء سقوط الامطار أمس، يتحدث عن غرق شوارع القاهرة، قائلا لقيت الدنيا خربانة قلت هرفع رجلي واشرب سيجارة وأكبر دماغي
أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

المشهد الحقيقي الذي مر به كلا من محمود أبوالنور وزوجته دنيا مجدي، يرجع إلى ثاني يوم زواجهما منذ 4 أيام
"شرارة كهربائية بين كتل السحب".. أسباب الأمطار الرعدية واحتياطات السلامة

"شرارة كهربائية بين كتل السحب".. أسباب الأمطار الرعدية واحتياطات السلامة

أمطار رعدية ضربت معظم أنحاء البلاد، خلال الـ48 ساعة الماضية، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، واستمرار تعرض
"عايم في بحر الغدر".. حكاية الصورة المتداولة لنفق العروبة وقت الأمطار

"عايم في بحر الغدر".. حكاية الصورة المتداولة لنفق العروبة وقت الأمطار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبضاعة غارقة وسط مياه الأمطار، أمس، داخل نفق العروبة.