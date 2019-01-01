صور.. رئيس مطوبس يسلك بالوعات الرصيف بنفسه: "في بيتي بعمل كدا"

لم يمنعه الشيب وبلوغه الـ59 عاما أو بلل ملابسه من الانحناء تحت الأمطار محاولاً تسليك صفايات المطر لتصريف المياه التي غمرت أحد شوارع بمحافظة كفرالشيخ، أنه المهندس استفتاح إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

"كنت معدي في شارع المستشفى الرئيسي ولقيت تجمع مياه كتير وكان واضح أن صفاية المطر بالمنطقة دي مقفولة، فمكنتش هستنى لحد ما استدعى عامل من منطقة تانية، وإحنا كلنا رافعين حالة الطوارئ، انحنيت وسلكت الصفاية وشيلت الرواسب اللي فيها ووقفت لحد ما المياه كلها اتصرفت والشارع نشف".. بهذه العبارات لخص رئيس المدينة الموقف الذي وضع فيه خلال مروره للاطمئنان على شوارع المدينة قبل قليل.

رئيس مطوبس: أقرب عامل كان على بُعد 500 متر فسلكت الصفاية بنفسي"

وأضاف رئيس المدينة، "في الطوارئ مفيش فوارق بينا، كلنا شغالين فداءاً للوطن، كنت هخد وقت كتير حال استدعائى عامل، لأن أقرب عامل كان في شارع بعيد على بعد 500 متر، فلقيت الأفضل أسلك الصفاية بنفسى مش هيجرى حاجة، دى بلدنا، وعلى ماكنت اتصلت وبلغت واستدعيت عامل كان ممكن الشارع يغرق أكتر من كدة ومصالح الناس تتعطل، ركزت على قدمي وسلكت الصفاية، لو بيتي هعمل كدة، والدنيا كانت بتمطر بغزارة، وعندنا تعليمات بمنع الإجازات والتواجد في الشوارع وسرعة شفط مياه الأمطار".

عدد من المارة، أبدوا إعجابهم بما فعله رئيس المدينة، مطالبين بأن يقتدي به كافة المسؤولين: "رئيس مدينة بدرجة إنسان وعامل، رجل كبير في السن، ومع ذلك سلك الصفايات بنفسه وهدومه كانت مبلولة من الأمطار، مقعدش في المكتب وتابع عن طريق اللاسيلكي، ودايما متواجد في الشارع معانا" كلمات وصف بها محمد عوض، أحد المارة الذين تصادف مرورهم وقت قيام رئيس المدينة بتسليك صفايات المطر.