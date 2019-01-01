العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

أصبح صعق عمدان الإنارة العامة، هاجسا يؤرق عدد كبير من المهتمين بالشأن العام في قرى الدقهلية، وبدأ كل منهم في البحث عن طريقة لحماية الأطفال والكبار من تلك المأساة التي حصدت حياة الطفل أحمد رضا إبراهيم في الكردي، ونجا والده، وفي اليوم الثاني نفق حمار ونجا صاحبه من الموت، فتوالت الأفكار للبحث عن طرق للنجاة وبأقل التكاليف.

"مفك تست" كانت أولى الوسائل للكشف عن العمدان المكهربة بالشوارع والإبلاغ عنها وبدأها شباب في مركز ميت غمر، وهو من أكثر مراكز الدقهلية تأثرا بموجة الأمطار الأخيرة.

"كده عندنا عمودين بيكهربوا في البلد" هكذا أكد عماد الغلبان، أحد أهالي ميت غمر، وقال إنه بمفك تست والمرور على أعمدة القرية، وبمجرد عمل اختبار هل العمود به كهرباء أم لا اكتشف عمود في شارع العوايضة عند مكتب البريد، والثاني في بداية المصرف والذي تسبب في نفوق معزة، وأبلغ شركة الكهرباء عنهما لإصلاح العطل الموجود بهما حماية لأرواح وممتلكات المواطنين.

"الأطفال الذين توفوا بسبب الصعق الكهربائي أثروا فينا جميعا فكان لابد من البحث عن فكرة لعزل الأعمدة".. هكذا تحدث محمد سالم، أحد شباب قرية السلام مركز دكرنس، وقال إنني اشترين بكرة بلاستيك من الذي يستخدم في المنازل، لعزل العمدان والواحدة سعرها مبلغ 45 جنيه تكفي 3 أعمدة، أي أن العمود الواحد يتكلف 15 جنيه، وبدأت في تغليف أعمدة المنطقة بالكامل.

وأضاف سالم لـ"الوطن" أنني أتمنى أن نعزل جميع الأعمدة في قريتنا بحيث يتضامن أهالي كل شارع أو منطقة في عزل الأعمدة المجاورة لها، والفكرة عندما رأيتها في مواقع التواصل الاجتماعي نزلت من بيتي مباشرة وبدأت في تنفيذها.

وأشار إلي أنني أخذت ابني معي وبدأنا في التنفيذ حتى أكون قدوة لأهالي القرية ولشبابها.

وأكد المهندس محمد حسن، مهندس كهرباء، أن الفكرة جيدة لعزل الأعمدة، وأي عازل يصلح في عزل الكهرباء، لأن أوقات الأمطار وخاصة المصحوبة بالرياح تتكسر العوازل الموجودة في أعلى الأعمدة وتحدت تلامس للكابلات مع الأعمدة وتحدث الكوارث التي ظهرت الفترة الأخيرة.