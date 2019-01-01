على وشك تحقيق لقب غير مسبوق في التاريخ.. "الجوكر" يواصل نجاحه

05:49 ص | الجمعة 25 أكتوبر 2019
الجوكر

الجوكر

كتب: وكالات

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يوشك فيلم "الجوكر" الأمريكي على تحقيق لقب غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية، وهو "أعلى فيلم للكبار فقط تحقيقا للإيرادات".

ولكي يحسم "الجوكر" هذا اللقب يجب أن يحقق 900 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وهذا ليس بعيدا، فالإيرادات الخاصة به حتى الآن عالميا وصلت إلى 737 مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الحالي، بحسب ما نقل "سبوتنيك" عن مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتؤكد المؤشرات أن فيلم "الجوكر" سوف يصل إلى 900 مليون دولار، وسيصبح أضخم فيلم في التاريخ حصل على تصنيف عمري (R)، ومن المتوقع أن يحصد 810 ملايين دولار الأسبوع المقبل.

و"الجوكر" حتى الآن في المركز الثالث في قائمة "أعلى أفلام للكبار فقط المحققة للإيرادات"، إذ يأتي في صدر القائمة الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق "ديدبول"، الذي بلغت إيراداته العالمية 785 مليون دولار، ويحتل المركز الثاني فيلم "The Matrix: Reloaded" بإيرادات عالمية بلغت 738.5 مليون دولار. 

ويتواجد فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" في المركز الثاني في شباك تذاكر أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، محققا نحو 29 مليون دولار، بحسب "رويترز".

"الجوكر" من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، ومن إخراج ترد فيليبس، ويحكي قصة أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، وهو "آرثر فليك"، المواطن الذي يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "جوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.

ويصطدم "آرثر" خلال الفيلم بسلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، ما يجعله يتحول إلى "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

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