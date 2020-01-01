عطل مفاجئ يضرب الصفحات في فيسبوك

يواجه عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك مشاكل فنية فيه، وهذا بسبب عطل مفاجئ ضرب المنصة التي يستخدما ملايين الأشخاص حول العالم.

ويخص العطل المفاجئ الصفحات الموجودة على فيسبوك فقط، وليس له أي علاقة بالحسابات الشخصية العادية، فكل الشكاوى من مسؤولي الصفحات وليس المستخدمين العاديين.

ويتمثل العطل الذي اشتكى منه عدد من المستخدمين، في عدم القدرة على فتح اختيار "المشروعات" أو "draft"، الذي يحتفظ فيه مديري أو مسؤولي الصفحات بالفيديوهات أو المنشورات التي يخططون لنشرها في وقت لاحق، وتضم أيضا أدوات النشر عبر الصفحة.

وبمجرد محاولة مديري الصفحات فتح هذا اليار من خلال الضغط عليه، تفتح صفحة تخطر بوجود عطل، مكتوب فيها "آسفون.. هناك شيء ما خاطئ، نعمل على إصلاحه بأقصى سرعة ممكنة".

ومنذ بداية عام 2019 تعرضت مواقع التواصل التابعة لشركة فيس بوك؛ واتساب وإنستجرام وماسنجر، إلى عطل أكثر من مرة.

وعن أول عطل يضرب المنصات التابعة لفيس بوك، واتساب وماسنجر وإنستجرام، خلال 2019، فكانت في مارس الماضي، واستمر هذا العطل ما يزيد عن 6 ساعات، في عدد من دول العالم، وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية آنذاك أن هذه المدة هي أطول فترة يستمر فيها عطل للمنصة الأمريكية الشهيرة.