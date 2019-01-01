"كيتي بيري" في أحضان سيوة: أكلت طاجن لحمة وشربت "زردة"

بعد 3 أيام من إقامتها فى واحد من أغرب 10 فنادق فى العالم، وهو فندق «أدار أملال»، ومقره واحة سيوة، زارت المطربة الأمريكية «كيتى بيرى»، أشهر المعالم السياحية فى الواحة، وبرفقتها مجموعة من أسرتها.

وحسب عبدالله سليمان، سائق السيارة الذى تجول مع «كيتى» فى معالم الواحة وآثارها، فإنها خرجت مع أقاربها وطاقم يعمل معها بسيارة مجهزة ذات دفع رباعى، لتتناسب مع صحراء سيوة، وزارت بعض الأماكن السياحية بدأت بقلعة شالى «سيوة القديمة» ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وعين كليوباترا، أعقبها رحلة سفارى استغرقت عدة ساعات فى بحر الرمال الأعظم، ومنطقة بئر واحد السياحية والبحيرة الباردة، وتوجهت أيضاً إلى أماكن الحفريات فى عمق الصحراء إلى جوار المناطق الجبلية، وقضت ليلة فى الصحراء بدأتها بمشاهدة غروب الشمس، وتم إيقاد الخشب وإعداد الشاى الزردة السيوى، الذى لقى إعجابها، أما العشاء فكان فى كامب وسط الصحراء وكان مضاءً بالشموع الكبيرة.

تجولت فى أنحاء الواحة وقضت ليلة فى الصحراء واشترت "زيت زيتون"

مزيد من تفاصيل الجولة، رواها «عبدالله»: «وجبة العشاء كانت عبارة عن أرز وصينية جلاش بالجزر، وملوخية، وطاجن لحمة بالخضار، والحلو قرع عسلى، وجميع الخضراوات طبيعية من مزرعة فى سيوة تزرع الخضراوات والفاكهة الخالية من أى مواد كيماوية، وهذا أهم ما يميز الطعام لدينا فى الواحة»، مؤكداً أن «كيتى» حرصت على شراء بعض منتجات سيوة، خاصة عبوات من زيت الزيتون للطعام، واشترى الطاقم المصاحب لها منتجات أخرى منها أنتيكات مصنعة يدوياً من «الملح الصخرى» الذى تشتهر به سيوة.

وأكد «عبدالله» أن «كيتى» استمتعت بفندق أدار أملال، وهو مقام على الطراز البيئى السيوى القديم حول جبل جعفر، ومبنى بالكرشيف والملح وجميع المطاعم والغرف المقامة فيه بطراز واحد، ومضاءة بالشموع ولا توجد بها وسائل اتصال حديثة، مما يتميز بالخصوصية والطبيعة السيوية التى كان يعيش عليها أجدادنا: «لاحظت إعجاب كيتى بكل ما شاهدته وعاشته خلال رحلتها، والتقطت معى صوراً تذكارية، وأبدت رغبتها فى زيارة سيوة قريباً للتعرف على الأهالى عن قرب».