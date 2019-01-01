"اتحسدنا".. المطر يضرب الشيخ زايد وجهاز المدينة يضع إرشادات للمواجهة

06:35 م | الخميس 24 أكتوبر 2019
سقوط أمطار في أكتوبر وزايد

سقوط أمطار في أكتوبر وزايد

كتب: منى السعيد

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"الشيخ زايد اتضربت"، هكذا علق أحد رواد السوشيال ميديا على انتشار صور الأمطار الغزيرة في مدينة زايد وأكتوبر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بأخبار الأمطار التي تتساقط في منطقتى الشيخ زايد وأكتوبر، وسط مخاوف من وصول المطر إلى حد السيول.

وكعادة المصريين الذين يتخذون من أى موقف مادة للضحك، فقد تناول البعض غزارة الأمطار بالسخرية، فيقول أحدهم: "مش فضلتوا تنزلوا صور لزايد انها جميلة وكل البلد كانت غرقانة وإحنا بنقول شوفوا زايد محصلهاش حاجة والله قولت إحنا هنتحسد"، وقال آخر: "يوم ما نفكر نخرج المول يغرق مش معقول كدا يا عاطف"، في إشارة إلى ركود منسوب الماء في مول العرب في مدينة أكتوبر.

وأشاد البعض بدور جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الذي وضع عددا من الإرشادات، ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيء من خلال الآتي:

عدم ركن السيارات أعلى "بالوعات صرف الأمطار" بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدنية وذلك لضمان عملها بكفاءة وسهولة صيانتها أثناء الأمطار إن لزم الأمر.

التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل (الطلمبات الغاطسة) ببدرومات العمارات والفيلات خاصتهم.

ينصح بركن السيارات (خارج البدرومات) حال استمرار هطول الأمطار لفترات طويلة.

وشهدت محافظات مصر موجة طقس سيئ وهطول أمطار غزيرة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار الموجه الباردة حتى الغد الجمعة.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق الموانئ، وإصدار قرار استثنائي بتعطيل الدراسة الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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