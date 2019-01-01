أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

01:08 م | الخميس 24 أكتوبر 2019
كيتى بيرى مع سائقها فى سيوة خلال رحلة سفارى بالصحراء

كيتى بيرى مع سائقها فى سيوة خلال رحلة سفارى بالصحراء

كتب: محمد بخات

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زارت المطربة الأمريكية "كيتي بيري" أشهر المعالم السياحية في سيوة وبرفقتها مجموعة من أسرتها والتى أقامت معهم في فندق بالواحة ضمن أغرب 10 فنادق في العالم.

وقال عبدالله سليمان سائق السيارة الذى كان يقود بالمطربة كيتى وتجول معها في الواحة لـ "الوطن" خرجت معها وأقاربها وطاقم يعمل معها بسيارة مجهزة ذات دفع رباعى تتناسب مع الصحراء بسيوة، وزارت بعض الأماكن السياحية وبدأت بقلعة شالي "سيوة القديمة" ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وعين كليوباترا، أعقبها رحلة سفاري استغرقت عدة ساعات في بحر الرمال الأعظم، وزارت خلالها منطقة بئر واحد السياحية والبحيرة الباردة، وتوجهات بها إلى أماكن الحفريات في عمق الصحراء، وقضت ليلة في الصحراء بدأتها بمشاهدة غروب الشمس، ثم أوقدنا الحطب، وتناولت الشاي الزردة السيوي، ونزلنا إلى مكان العشاء في كامب وسط الصحراء والمضاء على الشموع الكبيرة.

وروى "عبدالله" أنها تناولت وجبة العشاء عبارة عن أرز وصنية جلاش بالجزر، وملوخية، وطاجن لحمة بالخضار، والحلو "قرع عسلي"، ولفت أن جميع الخضروات والطعام طبيعي من مزرعة في سيوة تزرع الخضروات والفاكهة بالسماد البلدي وخالية من أى مواد كيماوية وهذا أهم ما يميز الطعام لدينا في الواحة.

وذكر أن المطربة "كيتي" حرصت على شراء بعض منتجات سيوة خاصة عبوات من زيت الزيتون للطعام، وقام الطاقم المصاحب لها بشراء منتجات أخرى منها أنتيكات مصنعة يدويا من "الملح الصخرى" والذى تشتهر به سيوة.

وأكد أن المطربة أقامت بالفندق 3 أيام وتمتعت بجماله خاصة أنه مقام على الطراز البيئي السيوى القديم، حول جبل جعفر، ومبني بالكرشيف بالتربة السيوية والملح وجميع ما به من مطاعم وغرف مقامة بطراز واحد، والإضاءة بالشموع والأكل الصحي ولا يوجد بها وسائل اتصال حديثة، مما يتميز بالخصوصية والطبيعة السيوية التى كان يعيش عليها أجدادنا.

وتابع: "المطربة أبدت أعجابها كثيرا بسيوة وهدوءها وبساطتها، والتقطت معى صورتين بهاتفي، وصور أخرى بهاتفها سترسلها لي، وعبرت عن رغبتها في زيارة سيوة قريبا للتعرف على أهالى سيوة وكيف يعيشون قائلة باللغة الإنجليزية: "نفسي أشوف الناس عايشة إزاى فى سيوة" وغادرت الواحة متجهة إلى أمريكا.

 

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