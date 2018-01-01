غاب النجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن موقعة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي الأخيرة قبل التوقف الدولي.

انتهت المباراة التي أقيمت في إطار مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 1-1، ليبقى ليفربول في صدارة ترتيب البريميرليج.

ومن المتوقع أن يعود "مو صلاح" للمشاركة مع الريدز في المباراة التي يحل فيها ضيفا على نظيره فريق جينك البلجيكي، في تمام الـ9 مساء اليوم، على استاد لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة 3 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تعرض صلاح للإصابة مرات عديدة خلال مسيرته الكروية، وفي المبارة الأولى التي يخوضها بعد عودته، يكون له تأثير في جوانب كثيرة، لذا نستعرض ماذا يقدم محمد صلاح بعد العودة من الإصابات.

عام 2015، كان محمد صلاح عندما لاعبا في صفوف نادي روما الإيطالي، وأصيب في مواجهة الفريق أمام لاتسيو بالدوري، في شهر نوفمبر، بعد تدخل عنيف من لوليتش، لاعب لاتسيو، على كاحل لاعب المصري.

وغاب صلاح عن الملاعب بعد إصابة لاتسيو، حوالي أكثر من شهر، وأول مباراة خاضها بعد العودة من الإصابة كانت أمام باتي بوريسوف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

في يناير 2018، أصيب "مو" أثناء لقاء فريقه الحالي ليفربول وليستر سيتي، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وغاب عن الملاعب نحو أسبوعين، حيث تعرض لإصابة في الركبة.

ولم يلعب صلاح بعد إصابته أمام ليستر سيتي مباريتن، الأولى أمام بيرنلي والثانية أمام إيفرتون، وأول مبارة ظهر فيها بعد هذه الإصابة كانت أمام مانشستر سيتي في الدوري، التي انتهت بفوز الريدز 4-3، حيث شارك صلاح في هذا الانتصار بالهدف الرابع والحاسم.

وفي شهر مايو 2018، تعرض صلاح للإصابة أثناء مباراة ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تدخل عنيف من راموس، ليخرج "مو" باكيا دون إكمال المباراة، ويخسر الريدز اللقب.

وحرم تدخل راموس العنيف صلاح من المشاركة مع مصر في أولى المباريات بمونديال روسيا، أمام أورجواي، التي انتهت بهزيمة الفراعنة 1-0، فضلا عن تأثر كتفه بالإصابة لشهور عديدة.

وأول مباراة خاضها "أبو مكة" بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا كان مع مصر، في ثاني مبارايات الفراعنة في كأس العالم، أمام روسيا، وأحرز خلالها هدف، على الرغم من خسارة المنتخب 3-1.

أثناء نسخة الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، لم يشارك صلاح في إياب نصف النهائي أمام برشلونة، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة نيوكاسل بالدوري.

صلاح تواجد بمدرجات "الأنفيلد" ليشاهد فوز فريقه التاريخي على الكتالون بأربعة أهداف دون رد ليلحق "الريدز" بنهائي البطولة بعدما كان خاسرًا في الذهاب بنتيجة 3-0.

أولى مباريات صلاح بعد الإصابة كانت في الجولة الأخيرة من الدوري، أمام وولفرهامبتون، وهي آخر مباراة في دوري العام الماضي، وانتهت بفوز الريدز 2-0، ولكن صلاح لم يسجل.