"هود ميهزوش مطر".. صاحب الصورة الشهيرة: قلت أشرب سيجارة وأروق على حالي

"أنا قولت والله طالما الموضوع كده هرفع رجلي وأكبر دماغي وأشربلي سيجارة".. بهذه العبارة علّق "هود الرفاعي" على صورته الطريفة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في شل حركة المرور في بعض ميادين وطرق العاصمة، حيث قرر أن "يروق على حاله".

الصورة الطريفة لاقت رواجا كبيرا بين نشطاء موقعي "فيس بوك" و"تويتر" بسبب ما اشتملته من تناقض زاد جمالها وأبرز روح "النكتة" التي يتمتع بها المصريون، ففي الصورة يظهر "هود" يدخن سيجارة بكل "أريحية" بينما تغطي المياه دراجة نارية يستقلها بصحبة زميله "سلامة"، كما تظهر في الصورة سيدة "تلطم" أثناء قيادتها سيارة خوفا من المياه التي غطّت نصفها السفلي".

وقال "هود" الموظف بمخازن المجلس القومي للمرأة لـ "الوطن"، إن بعد انتهاء موعد عمله أمس قرر هو وزميله "سلامة" التوجه إلى منزليهما، فالأول مقيم في منشأة ناصر والثاني في المقطم، وسلكا طريقهما ووصلا إلى ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، حيث غمرتهما المياه.

وأضاف الرجل الخمسيني "لقيت الموضوع كده قولت والله لرفع رجلي وأشرب سيجارة وأكبر دماغي وأروق على حالي"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن صورته ستكون حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي، وعلم صباح اليوم، من أحد زملائه أنه صورته انتشرت بشكل واسع.