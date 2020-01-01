مقارنة بالدخل.. أسعار خدمة الإنترنت في أفريقيا ضمن الأعلى في العالم

كشفت دراسة حديثة عن أن العملاء في الدول الأفريقية يدفعون مبالغ مالية للحصول على خدمات الإنترنت، وتعد هذه المبالغ هي الأعلى على مستوى العالم، مقارنة بمستويات الدخل.

جاء ذلك في دراسة لـ "تحالف الإنترنت بأسعار معتدلة" - خلال تقريره السنوي- عن أسعار خدمة الإنترنت في 136 دولة بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط.

وشملت نماذج الدول ذات الدخل المتوسط مثل "ماليزيا وكولومبيا والهند وجامايكا وجنوب أفريقيا"، بينما قائمة الدول ذات الدخل المنخفض شملت "نيبال وهاييتي وليبريا وموزمبيق واليمن".

وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت مقارنة بالدخل هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة 49% من سكان العالم على الحصول على الخدمة.

وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى ركود الأسواق واحتكار الخدمة، بوصفهما السببين الرئيسيين وراء عدم الحصول على الخدمة.