"مارينا بقت في شيراتون".. شابان يلعبان "بينج بونج" تحت الأمطار والزحمة

لون الجو خضع لتأثير حالة الطقس، وبدى وكأنه خالي من أشعة الشمس، مياه الأمطار غمرت الشارع، هدأت محركات السيارات لتدخل في غفوة طويلة، والأرض أصبحت تُرى بالكاد من الازدحام المروري، وفي الوقت الذي أوشكت طاقة السائقين فيه على النفاذ من طول مدة الانتظار دون حركة، قرر شابان واستغلا ذلك الموقوف في شىء مسلي، دون أن يدريان أن ما فعلاه سيصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

باهي أحمد حسن وبيشوي نبيل، شابان قررا كسر حالة الملل التي تخيم على أجواء أحد شوارع منطقة شيراتون بمصر الجديدة، ليخرجا من السيارة مضربين وكرة، ويلعبا "تنس الطاولة"، ويسدد كل منهما الكرة للآخر على نغمات الأغاني الشعبية، وكأنهما في نزهة وليس أزمة مرورية.

"الدنيا كانت زحمة جدًا بسبب المطر، فاخدنا مضارب و قعدنا نرقص ونلعب".. بتلك الكلمات حاول باهي أحمد وصف مقطع الفيديو الذي نال إعجاب الكثيرون على "السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أن ما فعله هو وصديقه، كان "بشكل تلقائي دون ترتيب".

وفور بدء باهي وبيشوي في اللعب بالكرة، التف حولهما العديد من الأشخاص، وتفعالوا معهم، وظهرت أصوات ضحكاتهم عالية، وهو ما فوجئ به الصديقان.

يصف الشاب، صاحب الـ20 عاما، التجربة التي خاضها في الطريق بصحبة صديقه بيشوي، بعد عودتهما من الأكاديمية البحرية، محل دراستهما، لـ"الوطن"، قائلا: "كانت تجربة لذيذة والله، وبرةالصندوق، والناس اتبسطت واتصوروا معانا". وتابع: "كنا راجعين ومتعودين ناخد المضارب والكورة معانا عشان بنلعب بيها في وقت الفراغ هناك، ولما لقينا الدنيا زحمة وكده كده الطريق واقف قولنا نسلي نفسنا".

وعقب عودة باهي لمنزله، نشر مقطع الفيديو الذي صوره له أحد المارة، وعلق عليه ساخرًا: "كيف تتعامل مع الزحمه في مصر.. مارينا في شيراتون". واختتم طالب الهندسة حديثه مازحًا: "في الآخر بعد اللعب والرقص الطريق برضه متفتحش، فطلعنا فوق الرصيف وأخدنا طريق تاني".