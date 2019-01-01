رضوى الشربيني عن رفع متظاهرين لبنانيين شعار "بلوك": "ليا الشرف"

08:53 ص | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الإعلامية رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني

كتب: نرمين عفيفي

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رفع بعض الثوار اللبنانين لافتات مكتوب عليها "نعم لرضوى الشربيني بلوك"، تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الحكومة، وذلك أثناء التظاهرات المندلعة في الميادين اللبنانية منذ أيام، مستعينين بالكلمة الشهيرة للإعلامية رضوى الشربيني "بلوك".

وعلقت رضوى الشربيني على تلك اللافتات، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، قائلة: "إحنا موجودين حتى فىً ثورة لبنان.. الله عليكم يا حبايبي.. أنا ليا الشرف".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات على تطبيق "واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.

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