صور.. رمضان صبحي ينشر أول صورة له مع ابنه زين وزوجته بعد ولادتها

رمضان صبحي وحبيبة إكرامي
نشر رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، الصورة الأولى له مع ابنه زين، الذي رزق به منذ حوالي شهر، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".
وتفاعل عدد من أصدقاء رمضان صبحي على الصورة، حيث علقت الفنانة مها أحمد على الصورة قائلة: "الله أكبر.. ما شاء الله ربنا يبارك فيكم ويحميكم ويخليكم لبعض.. ربنا يبعد عنكم العين".
وعلق شريف عبدالفضيل: "ربنا يبارك لك فيه"، وعلق طارق الإبياري: "ربنا يبارك لك فيه".
ونشر رمضان صبحي الصورة الأولى له مع زوجته حبيبة إكرامي، بعد ولادتها.
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