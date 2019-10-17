فيديو.. "عجوز بس رياضي" مسنة تجتاز "تحدي الضغط" في عمر 84 عاما

07:28 ص | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
مسنة تجتاز "تحدي الضغط" في عمر 84 عاما

مسنة تجتاز "تحدي الضغط" في عمر 84 عاما

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

"خنقوها لسرقة دهبها".. مقتل مسنة في الشرقية والشرطة تبحث عن الجناة

"خنقوها لسرقة دهبها".. مقتل مسنة في الشرقية والشرطة تبحث عن الجناة

مصرع مسنة صدمها "توك توك" في البحيرة

مصرع مسنة صدمها "توك توك" في البحيرة

"الحماية المدنية" تنقذ مسنة احتجزت بمنزلها عقب انهياره

"الحماية المدنية" تنقذ مسنة احتجزت بمنزلها عقب انهياره

محافظ الغربية يستجيب لاستغاثة مسنة ويأمر بعلاجها وإيداعها دار رعاية

محافظ الغربية يستجيب لاستغاثة مسنة ويأمر بعلاجها وإيداعها دار رعاية

استطاعت السيدة المسنة ماجي ديسانتي أن تؤدي حركة رياضية بمرونة كبيرة رغم عمرها البالغ 84 عاما، حيث أظهرت قدرا مذهلا من اللياقة البدنية التي قد لا يمتلكها كثير من الشباب.

وأدت "ديسانتي" التي خدمت الجيش الأمريكي في حرب فيتنام وتوجت برتبة مقدم، تمرين الضغط قبل ركوب الطائرة، في إطار رحلة فخرية إلى واشنطن لزيارة عدد من النصب التذكارية.

أحد عناصر إدارة أمن النقل الأمريكي، دخل في تحد مع السيدة المسنة، فقام الاثنان بالنزول أرضا، وأنجزا تمرين الضغط من 7 مرات صعودا وهبوطا.

وسط إعجاب كبير وإشادة من الجميع، أنجزت "ديسانتي" تمرين الضغط، وبعدها تلقت العسكرية السابقة مساعدة بسيطة حتى تنهض. 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

كيف يشعر خلف القضبان.. طبيب نفسي يحلل حالة "راجح" في أولى جلسات المحاكمة

كيف يشعر خلف القضبان.. طبيب نفسي يحلل حالة "راجح" في أولى جلسات المحاكمة

تحليل نفسي لشخصية راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"
4 أعراض مبكرة تنذر بإصابتك بـ"القاتل الصامت"

4 أعراض مبكرة تنذر بإصابتك بـ"القاتل الصامت"

نستعرض أبرز العلامات المبكرة للإصابة بمرض هشاشة العظام
جوجل تصدم مستخدمي آيفون.. الهواتف مصابة بـ خلل

جوجل تصدم مستخدمي آيفون.. الهواتف مصابة بـ خلل

​وكان ذلك الأمر يجعل مستخدمي "آيفون" لا يحتاجون لدفع المزيد من النقود، من أجل شراء سعات تخزينية
" مبني من الملح والليلة تصل لـ23 ألف".. تعرف على فندق إقامة كيتي بيري في مصر

" مبني من الملح والليلة تصل لـ23 ألف".. تعرف على فندق إقامة كيتي بيري في مصر

معلومات عن فندق أدرار أملال مقر إقامة الفنانة كيتي بيري خلال زيارتها لمصر، وبالتحديد خلال زيارتها لمرسى مطروح وتواجدها بواحة سيوة، لا يوجد به اضاءة أو شبكة
"الجوكر" يتجول ليلا في الكويت.. ومباحث الآداب تقبض عليه

"الجوكر" يتجول ليلا في الكويت.. ومباحث الآداب تقبض عليه

كشف رجال مباحث الآداب في الكويت "الجوكر" الكويتي، والذي انتشرت صوره في الآونة الأخيرة يتجول في نطاق محافظة العاصمة ليلاً، وتبيّن أنه مواطن من مشاهير "السوشيال م