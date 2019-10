فيديو.. "عجوز بس رياضي" مسنة تجتاز "تحدي الضغط" في عمر 84 عاما

استطاعت السيدة المسنة ماجي ديسانتي أن تؤدي حركة رياضية بمرونة كبيرة رغم عمرها البالغ 84 عاما، حيث أظهرت قدرا مذهلا من اللياقة البدنية التي قد لا يمتلكها كثير من الشباب.

وأدت "ديسانتي" التي خدمت الجيش الأمريكي في حرب فيتنام وتوجت برتبة مقدم، تمرين الضغط قبل ركوب الطائرة، في إطار رحلة فخرية إلى واشنطن لزيارة عدد من النصب التذكارية.

