"سقط في حفرة والمياه بلعته".. رحلة بحث مستميتة عن "رجل المجاري"

سقط أحد الأشخاص في حفرة على الطريق، قبل أن يجرفه التيار في مياه المجاري، ليظل مفقودا حتى اللحظة، ويواصل رجال الإطفاء في مدينة مكسيكية، بحثهم عنه.

وانتقل عدد من رجال الإطفاء في مدينة فونيكس بولاية أريزونا الأمريكية، إلى مدينة هيرموسيلو في المكسيك، في إطار اتفاقية "توأمة" بين المدينتين، حتى يقدموا الدعم التقني بحثًا عن المفقود، صياح الجمعة الماضية، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

وتعثرت جهود البحث عن الرجل المختفي حتى الآن، بالنظر إلى وجود عدة أنابيب لتصريف مياه المجاري، وفقا لحديث المسؤولين، فيما لم يتمكنوا من تأكيد مصيره بعد.