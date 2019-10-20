بالفيديو.. "عربية كارو" تنقذ طفلا سقط من الطابق الثاني في الهند

06:41 ص | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
سيارة تنقذ طفلا سقط من الطابق الثاني

سيارة تنقذ طفلا سقط من الطابق الثاني

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا "الفسيخ المسمم" بالإسكندرية لـ21.. بينهم "طفل رضيع"

ارتفاع عدد ضحايا "الفسيخ المسمم" بالإسكندرية لـ21.. بينهم "طفل رضيع"

بينهم طفل رضيع.. قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

بينهم طفل رضيع.. قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

العثور على طفل رضيع أمام أحد عمارات حي النصر في طور سيناء

العثور على طفل رضيع أمام أحد عمارات حي النصر في طور سيناء

إصابة طفل رضيع إثر حادث انقلاب مقطورة في الدقهلية

إصابة طفل رضيع إثر حادث انقلاب مقطورة في الدقهلية

الحظ والمصادفة أنقذا طفل هندي في الثالثة من عمره من الموت بأعجوبة، بعدما وقع من الطابق الثاني للبناية حين كان يلعب في الشرفة.

يوم الجمعة الماضية، سقط الطفل، بارف جاين، من الطابق الثاني الذي يرتفع عن الأرض 10أمتار، لكنه وقع في عربة صغيرة كانت تعبر الشارع بالصدفة، وهو ما يعني أن كارثة ستقع لو تمر المركبة في لحظة محددة.

وعلى نحو سريع، أخرج السكان والسائق الطفل من العربة واصطحبوه إلى المستشفى لإجراء فحوص، فيما لم يصب الصغير بأذى، بحسب سكاي نيوز.

عائلة الطفل شكرت سائق العربة، وكافأته بشراء ملابس جديدة وبعض الحلويات لأبنائه بعدما كان سببا في إنقاذ طفلهم.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

كيف يشعر خلف القضبان.. طبيب نفسي يحلل حالة "راجح" في أولى جلسات المحاكمة

كيف يشعر خلف القضبان.. طبيب نفسي يحلل حالة "راجح" في أولى جلسات المحاكمة

تحليل نفسي لشخصية راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"
4 أعراض مبكرة تنذر بإصابتك بـ"القاتل الصامت"

4 أعراض مبكرة تنذر بإصابتك بـ"القاتل الصامت"

نستعرض أبرز العلامات المبكرة للإصابة بمرض هشاشة العظام
جوجل تصدم مستخدمي آيفون.. الهواتف مصابة بـ خلل

جوجل تصدم مستخدمي آيفون.. الهواتف مصابة بـ خلل

​وكان ذلك الأمر يجعل مستخدمي "آيفون" لا يحتاجون لدفع المزيد من النقود، من أجل شراء سعات تخزينية
" مبني من الملح والليلة تصل لـ23 ألف".. تعرف على فندق إقامة كيتي بيري في مصر

" مبني من الملح والليلة تصل لـ23 ألف".. تعرف على فندق إقامة كيتي بيري في مصر

معلومات عن فندق أدرار أملال مقر إقامة الفنانة كيتي بيري خلال زيارتها لمصر، وبالتحديد خلال زيارتها لمرسى مطروح وتواجدها بواحة سيوة، لا يوجد به اضاءة أو شبكة
"الجوكر" يتجول ليلا في الكويت.. ومباحث الآداب تقبض عليه

"الجوكر" يتجول ليلا في الكويت.. ومباحث الآداب تقبض عليه

كشف رجال مباحث الآداب في الكويت "الجوكر" الكويتي، والذي انتشرت صوره في الآونة الأخيرة يتجول في نطاق محافظة العاصمة ليلاً، وتبيّن أنه مواطن من مشاهير "السوشيال م