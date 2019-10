بالفيديو.. "عربية كارو" تنقذ طفلا سقط من الطابق الثاني في الهند

الحظ والمصادفة أنقذا طفل هندي في الثالثة من عمره من الموت بأعجوبة، بعدما وقع من الطابق الثاني للبناية حين كان يلعب في الشرفة.

يوم الجمعة الماضية، سقط الطفل، بارف جاين، من الطابق الثاني الذي يرتفع عن الأرض 10أمتار، لكنه وقع في عربة صغيرة كانت تعبر الشارع بالصدفة، وهو ما يعني أن كارثة ستقع لو تمر المركبة في لحظة محددة.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y