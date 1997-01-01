الأمير هاري عن علاقته بشقيقه: نمشي على مسارين مختلفين

أقرّ دوق ساسيكس الأمير هاري، بأنه وشقيقه وليام باتا على "مسارين مختلفين" وأصبحت علاقتهما تمرّ "بفترات عسر ويسر"، وفي مقابلة مع محطة "آي تي في" أجراها هاري خلال جولته في أفريقيا الجنوبية برفقة زوجته ميجن ماركل، تطرّق الأمير إلى الإشاعات التي تسري منذ أشهر حول فتور العلاقة بينه وبين شقيقه البكر.

وقال الأمير هاري "لا شكّ في أن هناك بعض الأمور" بسبب الضغوط على العائلة الملكية والتزاماتها البروتوكولية، مضيفا: "نحن شقيقان وسوف نبقى دوما كذلك، ولا شكّ في أننا على مسارين مختلفين، لكنني سوف أقف دوما إلى جانبه وأنا متأكد من أنه سيعاملني بالمثل"، وأقرّ "نمرّ كشقيقين بفترات يسر وعسر"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

وأكد الأمير هاري، أنه سيحمي أسرته "دوما"، مضيفا أنه لن يتم الضغط عليه حتى "ألعب اللعبة التي أدت إلى قتل أمي"، مضيفا في وثائقي لقناة "آي تي في" أنه لا يرغب في "تكرار الماضي"، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

هاري: سأحمي أسرتي دوما ولا أود أن أكرر ما حدث لوالدتي مع زوجتي

وسُئل الأمير هاري إذا ما كانت زوجته ستواجه بسبب تسليط الأضواء عليها نفس الضغوط التي تعرضت لها والدته، الأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، وقال هاري "سأحمي أسرتي دوما، وأنا لدي الآن أسرة أعكف على حمايتها"، مضيفا: "ولهذا فإن كل ما مرت به (ديانا) وكل ما حدث لها هام للغاية في كل يوم، وأنا لا أشعر بالذعر غير المبرر، ولكنني لا أود أن أكرر الماضي".

وكانت الأميرة ديانا، أصبحت إحدى أشهر النساء على كوكب الأرض بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقت حتفها في حادث سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وخلال المقابلة عينها، قالت ميجن ماركل التي تزوّجت هاري في 2018 إن العام الماضي كان "صعبا" بسبب ضغوط وسائل الإعلام، وأقرّت: "عندما توطّدت علاقتي بهاري، كان أصدقائي فعلا سعداء من أجلي لأنني كنت في غاية السعادة، لكن أصدقائي البريطانيين نصحوني بعدم الاقتران به لأن وسائل الإعلام ستدمّر حياتي".

وباشر الأمير هاري وزوجته إجراءات قضائية ضد وسائل الإعلام في مطلع أكتوبر 2019.

جدير بالذكر، أن الأمير هاري هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، ويعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.