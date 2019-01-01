الخطوط الأسترالية تنجح في تحليق أطول رحلة جوية خلال 19 ساعة

03:59 ص | الإثنين 21 أكتوبر 2019
الخطوط الأسترالية تنجح في تحليق أطول رحلة جوية خلال 19 ساعة

الخطوط الأسترالية تنجح في تحليق أطول رحلة جوية خلال 19 ساعة

كتب: (أ.ش.أ)

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نجحت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس"، أمس الأحد، في تحليق أطول رحلة في الخدمات الجوية التجارية من نيويورك إلى سيدني في 19 ساعة فقط، وهي ثالث تجربة تجريها الشركة للمساعدة في تقييم إمكانية إجراء الرحلات الطويلة، وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية أن الطائرة "بوينج 787-9 دريم لاينر" هبطت في سيدني بعد رحلة استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة ، وتم استغلالها لتقييم الآثار المحتملة للرحلات الجوية الطويلة جدا على قدرة تحمل طاقم العمل واضطراب التوقيت لدى الركاب.

من جانبه، أعرب رئيس خطوط كانتاس آلان جويس، أمس الأحد، عن تفاؤله بأن ما أطلقت عليه الشركة "مشروع الشروق"، الخاص بالرحلات الجوية الطويلة سينجح في ضمان الموافقات الدولية الضرورية وسيجني أرباحا مالية ضخمة بعد انتهاء الرحلة الماراثونية من نيويورك إلى سيدني بنجاح، مضيفا في تصريحات للصحيفة، إنه مازالت هناك عقبات يجب تخطيها قبل أن تتأكد كانتاس من أن الرحلات الطويلة ستجني عائدا ماليا كافيا ، وكذلك لتحصل على موافقة منظمي الطيران الدولي ، لكنه كان واثقا من قدرة الشركة على الانتهاء من ذلك خلال العام الجاري.

وأشارت "سيدني مورنينج هيرالد"، إلى أن الشركة حددت لنفسها موعدا نهائيا في نهاية ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنشاء رحلات جوية مباشرة جديدة ودورية من نيويورك ولندن إلى الساحل الشرقي لأستراليا،  موضحة أن الاختبارات التي أجراها أستاذة من جامعتين أستراليتين تضمنت مراقبة الموجات الدماغية للطيارين ومستويات هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ومدى الانتباه، كما كانت هناك جلسات تدريبية للركاب في كلا الدرجتين الإقتصادية ورجال الأعمال.

وأوضحت الصحيفة الأسترالية، أن 49 راكبا فقط كانوا على متن الطائرة لتخفيض الوزن وتزويد الطائرة بأكبر مدى يمكن تغطيته لتسافر 9500 ميلا دون الحاجة لإعادة ملئ الوقود.

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