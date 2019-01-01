"الجوكر" يتجول ليلا في الكويت.. ومباحث الآداب تقبض عليه

كشف رجال مباحث الآداب في الكويت "الجوكر" الكويتي، والذي انتشرت صوره في الآونة الأخيرة يتجول في نطاق محافظة العاصمة ليلاً، وتبيّن أنه مواطن من مشاهير "السوشيال ميديا"، وبرر فعلته بأنه يحب تلك الشخصية، واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه، وفقا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت صور انتشرت لشخص اعتاد على الظهور بشخصية "الجوكر"، والتجول ليلاً في مناطق مختلفة في نطاق محافظة العاصمة، وطرحت تساؤلات كثيرة حطّت في أذهان المواطنين والمقيمين عن هذا الشخص وعن سبب تعمد إخفاء وجهه بذلك القناع الماكياجي، وذكرت الصحيفة الكويتية: حين وقعت تلك الصور بين أيدي رجال إدارة مباحث الآداب التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تحرّكوا لإجراء التحريات حول شخصية "الجوكر" لكشف أسباب تقمّص تلك الشخصية ليلاً والتجول في مناطق عدة، خصوصاً وأنه من الممكن أن يرتكب أي فعل أو جريمة متستراً خلف ذلك القناع.

وأوضحت الصحيفة: أجرى رجال مباحث الآداب تحرياتهم على مدى الأيام الماضية حتى تمكنوا من تحديد هوية صاحب قناع "الجوكر"، حيث تبيّن أنه كويتي من مشاهير "السوشيال ميديا"، فتم استدعاء للتحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

بدوره، أشار مصدر أمني، إلى أنه خلال التحقيق مع صاحب القناع، قال إنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور، لافتاً إلى أنه يحتفظ بصور كثيرة له بتلك الشخصية، وبناءً على ذلك تم إخطار المسؤولين في وزارة الداخلية حول الواقعة، وحذّر المصدر المواطنين والمقيمين من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون.

من ناحيته، نشر المواطن على حسابه "بوست" كتب فيه "تم استدعائي للتحقيق بسبب إتقاني لشخصية الجوكر".

"الجوكر" شخصية خيالية شريرة في القصص المصورة من نشر دي سي كومكس، ويعد الجوكر عدو باتمان اللدود كونه تسبب مباشرة في عدة مآسي في الحياة الخاصة بـ "باتمان" كشلل باربارا جوردون ووفاة جيسون تود "روبن الثاني"، وشخصية الجوكر من تأليف كل من جيري روبنسون وبيل فينجر وبوب كين، فيما كان أول ظهوره في ربيع 1940 في باتمان.