بسبب مرض نادر في الكلي.. شخص يفقد حاسة التذوق

02:20 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
الطبقة البيضاء سببت ألما في فم المريض

الطبقة البيضاء سببت ألما في فم المريض

كتب: الوطن

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كشفت أطباء يابانيون أن رجلا فقد حاسة التذوق بسبب تكون مادة بيضاء على اللسان، بسبب إصابته بمرض نادر في الكلى.

وبسبب هذه الحالة ظل الرجل (37 عام، ولم يتم ذكر اسمه) يتناول أطعمة معينه طوال شهرين، بسبب الالتهاب الذي عاني منه في لسانه، وفقًا لما نشره موقع سكاي نيوز نقلا عن صحيفة BMJ الطبية.

وبعد إجراء التحاليل اللازمة للمريض، وجد الأطباء أنه يعاني من نسب مرتفعة من مادة نيتروجين اليوريا، فضلا عن ارتفاع معدل الصوديوم والبوتاسيوم وباقي المواد الكيماوية في الجسم، وهى أحد المؤشرات القوية على الفشل الكلوي إذا لم يخضع للعلاج.

وبسبب الخلل الموجود بالكلى، فأن تلك المواد تتفاعل داخل الجسم، مما تسبب في ظهور تلك المادة البيضاء على لسان المريض.

وهو ما يعني الإصابة بمرض "اليوريميا" وهو اضطراب ينجم عن زيادة تركيز نيتروجين يوريا الدم واختلال عمل الكلى، وهو من الأمراض النادرة.

وهذه الأعراض ليست شائعة، ولذلك قدم أكاديميون وأطباء يابانيون بعض تفاصيل هذا المرض، إثر تشخيص الحالة الأخيرة، والتى تظهر على شكل ألم مزعج، ورائحة نفس كريهة لأنها تشبه الرائحة المنبعثة من البول.

وأبلغ الرجل المريض عن شعوره بالتعب على نحو متكرر وصعوبة تذوق الطعام، إلى جانب فقدان الشهية.

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