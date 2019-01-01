حكاية رجولة.. نجوم يتضامنون مع محمود البنا شهيد الشهامة: لن ننساك أبدا

تفاعل كبير وتضامن واسع مع قضية قتل الطفل محمود البنا والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، على يد محمد أشرف راجح و3 آخرين في المنوفية؛ أبداه عدد من نجوم الفن، واصفين القضية بـ"حكاية رجولة"، ليطالب البعض بتدريس قضيته للطلاب بالمدارس، فيما يحذر البعض الآخر من عاقبة "لغة الدم" التي داهمت جيل الصغار الحالي.

أحمد السقا يطالب بتدريس قضية محمود البنا في المدارس

وطالب الفنان أحمد السقا بتدريس قضية قتل الطفل محمود البنا لطلبة المدارس، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائلًا: "محمود البنا حكاية رجولة.. محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة، دي أقل حاجة ممكن تتقدم ليه، ونشرح ليهم يعني إيه تكون دكر قدام الجبان، محمود البنا لن ننساك أبدا".

فيما قالت ميريهان حسين، إنَّ محمود البنا ترك بموقفه الشهم درسًا في الأخلاق للجميع صغارًا وكبارًا، مضيفة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الله يرحمك يا ريت كل الشباب الصغيرين والرجالة الكبار يتعلموا منك الشهامة، ويشوفوا كل بنت وست على إنها أختهم أو بنتهم أو أمهم، رحلت بروحك البريئة وتركت درسًا في الأخلاق".

وبدوره، طالب أيضًا الفنان محمود البزاوي بتدريس قصة محمود البنا للطلبة، واصفًا إياه بـ"رمز الرجولة"، قائلًا: "محمود البنا رمز الشهامة، الجدعنة، الرجولة، الإنسانية والتربية.. أعتقد أن حكايته الجميلة لازم تدرس في المدارس ويبقى رمز التربية، وإن شاء الله ربنا هيبرد نار كل حبايبك.. ألف رحمة و نورعليك يارب".

كما تضامن مع أسرة الضحية محمود البنا ايضًا الفنان محمد عبدالرحمن، نجم مسرح مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر بقوله: "شهيد الشهامة محمود البنا".

فيما وصف الفنان محمد عادل إمام محمود البنا بـ"شهيد الأخلاق الحسنة"، وذلك في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

نبيل الحلفاوي: أمر إيجابي أن يصير محمود البنا قضية رأي عام

ودعا الفنان نبيل الحلفاوي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر بوضع حد للغة الدم، مضيفًا "لا تعرف ابن من سيقتل غدا وربما لأتفه سبب، فـ لنحم أبناءنا بعقوبات رادعة لمن يحمل سلاحا أصلا، ولا ننتظر المأساة، فلتحم ابنك بالتأكيد عليه بأن علاقاتك لن تنفعه إن ارتكب جريمة، وأن قاتل اليوم سيكون مقتول الغد، أمر إيجابي أنَّ يصير محمود البنا قضية رأي عام".

وقررت محكمة جنايات الطفل، صباح اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".