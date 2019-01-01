في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. هل يساهم واقي الشمس في الإصابة بها؟

12:29 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
واقي الشمس قد يسبب هشاشة العظام

واقي الشمس قد يسبب هشاشة العظام

كتب: منى السعيد

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تخصص منظمة الصحة العالمية يوم 20 أكتوبر من كل عام للتوعية بمرض هشاشة العظام، وما قد يترتب عليه من ألم في الظهر والركبة، وغيرها من الأعراض المؤلمة، ومؤخرا نشر موقع CNN دراسة أكدت أنّ وضع كريم واق الشمس قد يؤدى إلى هشاشة العظام.

تعددت الأسباب ومرض هشاشة العظام واحد

يقول الدكتور عزت الحاوي أستاذ طب وجراحة العظام بكلية طب عين شمس لـ"الوطن" إنّ هشاشة العظام من الأمراض الشائعة ليس فقط بين كبار السن، بل أصبحت منتشرة بين الشباب والأطفال بسبب سوء التغذية، والعادات غير الصحية مثل تناول كميات كبيرة من الكافيين، وإدمان المشروبات الغازية، والجلوس لفترات طويلة.

وأضاف أنّ الجلوس لفترات طويلة قد يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام، كما أنّ هناك بعض العوامل الطبيعية مثل التقدم في العمر وانخفاض هرمون الاستروجين، وفترة انقطاع الطمث، واضطراب هرمون الغدة الدرقية، كل تلك العوامل تسبب هشاشة العظام.

احتياج الإنسان من الكالسيوم يوميًا

وتابع الطبيب أنّ البعض يهمل الحصول على كميات المناسبة من الكالسيوم التي تقدر بنحو 1.3 جرام للأطفال حتى عمر 18 عاما، ومن 1 إلى 1.5 جرام للبالغين حتى 50 عاما، والأعمار الأكبر تحتاج إلى 2 جرام كالسيوم، ما يعادل كوبين من الزبادي، وكوب ونصف الكوب من اللبن، و250 جرام من السمك.

علاقة كريم واقي الشمس وهشاشة العظام؟

ويوضح الدكتور عزت أنّ كريم واقي الشمس يعمل على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، لكنه أيضا يعمل كعازل يمنع وصول فيتامين D، وهو عامل مهم لترسيب الكالسيوم في العظام، وبالتالي الإفراط في استخدام كريم واقي قد يسبب هشاشة العظام.

ولتفادي المشكلة ينصح الطبيب بالتعرض لأشعة الشمس الصباحية من الساعة 8 إلى 10 صباحًا أولا، ثم وضع كريم واقي الشمس.

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