"مونوبولي دريمز" بالحجم الحقيقي في هونج كونج

لعبة "مونوبولي دريمز"
تشهد هونج كونج هذا الأسبوع، افتتاح نسخة واقعية وتفاعلية من لعبة مونوبولي الشهيرة .
وذكرت صحيفة صن البريطانية أنّ اللعبة الجديدة التي تحمل اسم "مونوبولى دريمز" تسمح للزوار بتجربة بعض من جوانبهم المفضلة في اللعبة في الحياة الحقيقية بل والفوز بجوائز.
ومن المقرر أن تفتتح اللعبة في 26 أكتوبر الحالي في أول مدينة ملاهي للعبة مونوبلى في العالم، حيث تمتد اللعبة على مساحة 20 ألف متر مربع.
وأوضحت الصحيفة أنّ هناك خططا لتنظيم نسخ أخرى من اللعبة في مناطق أخرى من العالم، وأنّ الخطط توضع حاليا لتنظيم نسخة في أستراليا.
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