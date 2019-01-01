"مونوبولي دريمز" بالحجم الحقيقي في هونج كونج

11:27 ص | الأحد 20 أكتوبر 2019
لعبة "مونوبولي دريمز"

لعبة "مونوبولي دريمز"

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

بعد تحذير صيني.. آبل تسحب تطبيقا يحدد مواقع رجال الشرطة في هونج كونج

بعد تحذير صيني.. آبل تسحب تطبيقا يحدد مواقع رجال الشرطة في هونج كونج

الشرطة توقف العشرات فى هونج كونج خلال تظاهرات اليوم

الشرطة توقف العشرات فى هونج كونج خلال تظاهرات اليوم

هونج كونج مستعدة لتعجيل شامل لإنهاء أزمة الاحتجاجات

هونج كونج مستعدة لتعجيل شامل لإنهاء أزمة الاحتجاجات

طعن ناشط في الحركة الاحتجاجية في هونج كونج بسكين

طعن ناشط في الحركة الاحتجاجية في هونج كونج بسكين

تشهد هونج كونج هذا الأسبوع، افتتاح نسخة واقعية وتفاعلية من لعبة مونوبولي الشهيرة .

وذكرت صحيفة صن البريطانية أنّ اللعبة الجديدة التي تحمل اسم "مونوبولى دريمز" تسمح للزوار بتجربة بعض من جوانبهم المفضلة في اللعبة في الحياة الحقيقية بل والفوز بجوائز.

ومن المقرر أن تفتتح اللعبة في 26 أكتوبر الحالي في أول مدينة ملاهي للعبة مونوبلى في العالم، حيث تمتد اللعبة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأوضحت الصحيفة أنّ هناك خططا لتنظيم نسخ أخرى من اللعبة في مناطق أخرى من العالم، وأنّ الخطط توضع حاليا لتنظيم نسخة في أستراليا.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"حادث مأساوي".. وفاة امرأة بعد انفجار هاتفها المحمول

"حادث مأساوي".. وفاة امرأة بعد انفجار هاتفها المحمول

توفيت سيدة فرنسية بسبب تعرضها لصعقة كهربية بسبب هاتفها المحمول وهي تستحم، ما أصابها بجروح بالغة.
"فولة واتقسمت نصين" شبيهة ياسمين صبري: بحبها جدا.. بس أنا بتكسف

"فولة واتقسمت نصين" شبيهة ياسمين صبري: بحبها جدا.. بس أنا بتكسف

شبيهة الفنانة ياسمين صبري، دينا حمدي تتحدث عن الشبه بينهما وحبها لها، وتعليقات الناس والمواقف المحرجة التي تعرضت لها بسبب هذا الشبه،
تُسبب الالتهابات.. تحذير جديد من استخدام سماعات الأذن

تُسبب الالتهابات.. تحذير جديد من استخدام سماعات الأذن

حذر أطباء متخصصون في مجال صحة الأذنين من استخدام سماعات الأذنين بانتظام، خصوصا في الدول التي تتمتع بطقس رطب، ونصحوا بقطع هذه العادة للأبد.
سائقة "توك توك": أنا مش بتاعة مشاكل.. الناس بتجر شكلي

سائقة "توك توك": أنا مش بتاعة مشاكل.. الناس بتجر شكلي

دفعتها ظروفها القاسية بعد وفاة زوجها إلى العمل فى قيادة «التوك توك»، عبير على محمد، 40 عاماً، اضطرت إلى العمل فى هذه المهنة للإنفاق على أسرتها وسداد الديون
"اللهم استرني".. الفنان أحمد مكي يودع والده بمقطع فيديو

"اللهم استرني".. الفنان أحمد مكي يودع والده بمقطع فيديو

رحل والد الفنان أحمد مكي، في الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، خلال إقامته في دبي بدولة الإمارات