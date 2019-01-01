المكتب الفيدرالي الألماني يكشف عن المتصفح "الأكثر أمانا"

متصفحات الإنترنت
أجرى المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات مراجعة مؤخرا من أجل دراسة متصفحات الإنترنت الأكثر أمانا، وكشف عن المتصفح الأكثر أمانا.
وأكد المكتب الفيدرالي الألماني أن متصفح فايرفوكس كان الوحيد الذي نال درجات تقييم مرتفعة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية نقلا عن موقع "زد دي نت".
ونال الإصدار "فايروفوكس 68" أعلى تقييم متخطيا متصفحات "جوجل كروم 76" و"مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11" و"مايكروسوفت إيدج 44".
وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها تشمل اختبارات المكتب الألماني لأمن المعلومات لم تتضمن متصفحات شهيرة أخرى، مثل "سافاري" و"أوبرا" و"براف".
وتتبع المكتب الألماني في تقييمه على بعض الإرشادات التفصيلية التي نشرها الشهر الماضي، والتي يقدمها للوكالات الحكومية والشركات لإرشادهم إلى المتصفحات الآمنة.
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