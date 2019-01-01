"تعالى مع نفسك".. كافيه في طوكيو يستقبل "السناجل" فقط

تكون الليالي في المدينة أفضل بكثير عندما يتم مشاركتها مع الأصدقاء أو الأحباب، ولكن في حين أن معظم البارات والنوادي في جميع أنحاء العالم ترحب بالمجموعات، هناك "كافيه" واحد في طوكيو يستقبل الأفراد وحدهم فقط.

يتميز "هيتوري"، وهو كافيه وحانة صغيرة في حي بطوكيو، بنظام خاص للغاية، وهو أن الجميع مرحب بهم طالما جاؤوا بمفردهم، ولا يُسمح بأي مجموعات، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

ويوضحون ذلك بلافتة على الباب الأمامي، تقول إن هذا "المكان متاح لمن يحضر وحده فقط"، لكن هذا لا يعني أن هيتوري هي حانة للمنعزلين أو المنبوذين اجتماعيًا، بل على العكس تمامًا.

عند الدخول يمكنك أن ترى جماعات كثيرة من العملاء يجلسون هناك، ولكن بدلاً من تجاهل بعضهم البعض، يتشاركون في الحديث، وعند استقبال زبون جديد، يرشده نادل ودود إلى واحدة من هذه التجمعات.

ويقول مالك "الكافيه": "فكرت في جعل هيتوري مميزا، وأردت أن يوفر للعملاء فرصة ممتعة لمقابلة أشخاص جدد".

وتابع "عندما تكون هنا، فهذا يشبه مزيجًا من الخروج مع نفسك والخروج مع الآخرين، إنه شعور جيد تمامًا، وعليك التحدث إلى الكثير من الأشخاص المختلفين".

لذا، في حين أن سياسة القبول لدى "هيتوري" قد تبدو معادية للمجتمع، إلا أنها في الواقع تصنع نوعًا من البيئات حيث يمكنك التعرف على أشخاص جدد وإجراء محادثات عادية دون أي ضغوط.