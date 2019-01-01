مشروب الكولا بالقهوة.. Coca Cola Coffee يشهد زيادة كبيرة في المبيعات

أعلنت شركة المشروبات الغازية العالمية كوكاكولا، عن تحقيقها لأرباح ربع سنوية عالية، وهو ما اعتبرته الشركة إنجازاً كبيراً، يدل على نجاح سياستها القائمة على زيادة تنوع المنتجات وشراء عدد من الشركات الأخرى العاملة في تصنيع أو بيع المشروبات المختلفة.

وفقاً للإعلان الصادر عن الشركة أمس، الجمعة 18 أكتوبر، فإن زيادة الأرباح ترجع بشكل أساسي إلى زيادة الإقبال على مشروب الكولا بالقهوة "Coca Cola Plus Coffee"، والكولا الخالية من السكر "Coca Cola Zero"، بالإضافة لتركيز الشركة على إنتاج العبوات صغيرة الحجم، بحسب ما نقله موقع "Fox Business" الإلكتروني، المتخصص في الشئون الاقتصادية.

المشروب الغازي "Coca Cola Plus Coffee" هو ثاني محاولة للشركة لتصنيع مشروب بالقهوة، بعد محاولتها الأولى، "Coca Cola Blak"، وتشهد مبيعاته زيادة مستمرة في أكثر من 25 سوقاً دولية.

العبوة المعدنية الخاصة بالكولا المزودة بالقهوة تحتوي على (200 مل) من المشروب، بالإضافة إلى مسحوق حبوب البن البرازيلية، التي تحتوي على 34 ميللجرام من مادة الكافايين الموجودة بالقهوة، والمسئولة عن التأثير المنبه والمنشط للعديد من المشروبات.

ستقدم الشركة مفاجأة أخرى للمستهلكين في يناير المقبل، بطرحها مشروب الطاقة الخاص بها، Coca Cola Energy، في دول العالم كافة، وسيتاح المشروب الجديد في نسخة عادية وأخرى خالية من السكر، بالإضافة إلى نسخة أخرى بطعم الكرز، مخصصة للولايات المتحدة الأمريكية.

اهتمام شركة كوكاكولا بتوسيع حصتها ونشاطها بمجال المشروبات يزداد بشكل ملحوظ، فبالإضافة غلى تنويع منتجاتها الخاصة، اشترت الشركة في الفترة الماضية عدداً من الشركات الأخرى المتخصصة في مجال المشروبات، كان آخرها شرائها لشركة "كوستا كوفي" الإنجليزية الشهيرة، Costa Coffee، المالكة لسلسلة المحلات التي تحمل نفس الاسم، أغسطس الماضي، في صفقة قيمتها 5.1 مليار دولار، كما اشترت أيضاً شركات "دساني"، "أودوالا"، و"أونست تي"

كل هذا أدى لاتساع مجال عمل شركة "كوكاكولا"، التي تحتل حالياً المركز الثالث في قائمة أكبر الشركات العاملة بمجال تصنيع وتوزيع وبيع مشروبات القهوة المختلفة، خلف شركة ستار باكس "Starbucks"، وشركة كرافت-هاينز "Kraft-Heinz"، المالكة للعلامة التجارية ماكسويل هاوس "Maxwell House".