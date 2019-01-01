شرائح وإحصاءات.. التكنولوجيا تخترق عقل كرة القدم

يبدو أن التكنولوجيا تقبل بثقلها على كرة القدم، فبعد التطورات التى تمّت خلال السنوات الماضية، وكان من أهمها تزويد الكرة بشريحة ترسل إشارات إلى الحكم فى حال تخطيها المرمى، لتفادى أخطاء التحكيم، وغيرها من التطورات، اختبرت رابطة الدورى الألمانى تقنيات جديدة تمكن المتفرجين فى الاستاد من المتابعة الدقيقة لجميع إحصائيات المباراة.

واختبرت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم خلال مباراة فولفسبورج وهوفنهايم تطبيقاً مرتكزاً على تقنية الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول، يوفر للمشجعين كل الإحصاءات في الوقت الفعلي على هواتفهم الذكية، وذلك فى سابقة على المستوى الدولى.

وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة، يوجّه المتفرجون والصحفيون فى المنصة هواتفهم الذكية (إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس) نحو أرض الملعب، فتظهر المباراة على شاشتهم مع بيانات تفصيلية إضافية، وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته فى الوقت الفعلى وكل الإحصاءات.