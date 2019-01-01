محمد رمضان يظهر بـ "لي شيشة" في كليبه الجديد "السلطان"

صور الفنان محمد رمضان فيديو كليب لأغنية جديدة له تحمل اسم "السلطان"، وينوي طرحها خلال أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأعلن رمضان عن الأغنية الجديدة عن طريق حسابه الرسمي على "انستجرام"، إذ نشر صورة من كواليس الأغنية، وكتب معلقا عليها، "كليب السلطان خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب.. ثقة في الله نجاح".

وظهر رمضان في الصورة، التي نشرها عبر "انستجرام" بأزياء غريبة كعادته، إذ كان يرتدي تاجا ملونا فوق رأسه، ويرتدي عباءة مفتوحة تكشف صدره، ويجلس على كرسي وهو يمسك "لي الشيشة" وينفث الدخان.

ويأتي إعلان محمد رمضان عن أغنيته الجديدة بعد أيام من مقطع فيديو نشره وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات، قبل أن تتخذ سلطات الطيران المدني قرارات صارمة بشأن الأمر.

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن وزير الطيران المدني أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسؤوليتها عن السلامة الجوية بمصر بإجراء التحقيقات اللازمة، للوقوف على ملابسات ما يتعلق بواقعة قيادة "رمضان" الطائرة.

وجاء ذلك، بحسب البيان، "إلحاقا لبيان الشركة السابق، الذي نفت فيه الشركة علاقتها بشأن ما جرى تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين - محمد رمضان - وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة".

علمت "الوطن" من مصادرها بوزارة الطيران المدني، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، لم يستقر على اختيار بديل مناسب، لخلافة الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، والذي تقدم باستقالته، أمس.