فيديو.. دمية "شيطانية" تثير الرعب

02:09 م | السبت 19 أكتوبر 2019
دمية

دمية

كتب: وكالات

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رصدت لقطات مصورة دمية وهي تتحرك في أثناء الليل بعد فتح باب الصندوق الزجاجي الذي كانت داخله بشكل تلقائي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. 

وحصل مايكل ديماوند على الدمية من أحد السجناء في معسكر نازي، محذرا في وقت سابق من أنّ الدمية تفعل تلك الحركات عادة. 

ومن أجل ما تفعله تلك الدمية، احتفظ صاحبها بها في الصندوق الزجاجي.

وبسبب تلك الحركات التي شوهدت، يعتقد العديد أن الدمية مسكونة بروح شيطانية. 

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